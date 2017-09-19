Безработный алматинец осужден за кражу боковых зеркал 56 автомобилей

Безработный алматинец получил 2,5 года ограничения свободы и 200 часов принудительного труда за воровство боковых зеркал автомобилей, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ворованное мужчина сбывал на авторынке.



Согласно материалам дела, мужчина воровал боковые зеркала два года: с 2015 по март 2017 года. По данным следствия, за это время алматинцу удалось украсть зеркала 56 автомобилей. Сумма материального ущерба составила около 7,5 миллиона тенге.



На суде выяснилось, что осужденный продавал зеркала на одном из авторынков Алматы. Продавцы рассказали, что на вопросы о происхождении товара мужчина объяснял, что работает у родственника на авторазборе и в качестве оплаты за работу получает боковые зеркала от автомашин.



Сам осужденный на суде вину в совершенных преступлениях не признал. Он заявил, что кражи зеркал не совершал, а все признательные показания в ходе досудебного разбирательства давал под действием наркотических средств, которые якобы получал от сотрудников полиции взамен признательных показаний.



Кроме этого, он сообщил, что 15 марта 2017 года не мог красть зеркала, поскольку был избит неизвестными, поэтому находился в больнице, а затем в УВД. Он просил не судить за не совершенные им преступления и оправдать, а исковые требования не удовлетворять.



Суд проверил все доводы осужденного, которые "не нашли своего подтверждения". В больнице он действительно был, но его отпустили на амбулаторное лечение. Антикоррупционная служба закрыла расследование уголовного дела на полицейских по его жалобе в связи с отсутствием состава преступления.



Приговор не вступил в законную силу и подлежит обжалованию.

