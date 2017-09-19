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Шотландец совершил кругосветное путешествие на велосипеде за 79 дней

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 15:55
Шотландец совершил кругосветное путешествие на велосипеде за 79 дней
Марк Бомонт Фото bbc.com
Житель Шотландии Марк Бомонт (Mark Beaumont) обогнул землю на велосипеде за 79 дней. Как сообщает BBC, таким образом путешественник установил новый мировой рекорд.

Мужчина отправился в путь 2 июля из Парижа. За время путешествия он преодолел 29 тысяч километров и 16 стран. Ежедневно он проезжал в среднем 370 километров, проводя за рулем по 16 часов. На сон мужчина отводил каждый день по пять часов. Такой темп позволил ему превзойти предыдущий рекорд на 44 дня.

После финиша в Париже у Триумфальной арки в понедельник, 18 сентября, Бомонт признался, что поездка превратилась для него в испытание на физическую и умственную выносливость.

За время путешествия его также занесли в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое расстояние, преодоленное на велосипеде за месяц. За это время он проехал 11 315 километров.

Бомонт начал ездить на велосипеде на длинные дистанции в 12 лет. Во время рекордной поездки за ним следила команда специалистов, в том числе механик, диетолог и физиотерапевт.

Ранее в сентябре сообщалось, что россиянин Алексей Самбуров доехал на велосипеде из Калининграда до Владивостока. На путь в 15 тысяч километров у него ушло шесть месяцев.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:13
россиянин Алексей Самбуров доехал на велосипеде из Калининграда до Владивостока. На путь в 15 тысяч километров у него ушло шесть месяцев.


По сравнению с шотландцем Леха ващще не напрягался...
Походу еще и в барах местных успевал пивасика накатить beer
 
 

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