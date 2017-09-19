Российские военные прокомментировали инцидент с боевым вертолетом

Российские военные прокомментировали инцидент с вертолетом. Ранее в СМИ сообщили, что боевой вертолет дал залп по толпе зрителей во время учений "Запад-2017".



Как передает РИА Новости, пресс-служба Западного военного округа опровергла сообщения в социальных сетях о "залпе по толпе журналистов" в ходе масштабных учений "Запад-2017".



"18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений "Запад-2017" никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было. Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - сказано в релизе.



В ЗВО отметили, что на выложенных в социальной сети видеокадрах "зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей".



"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", - добавили в пресс-службе.



За нынешними учениями наблюдают сотни российских и зарубежных журналистов, а также военные атташе из более чем 50 стран, напомнили в ЗВО.