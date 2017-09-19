Убийство близнецов в Алматы: судьбой их выжившего брата занялась Загипа Балиева

Детский омбудсмен разъяснила, что ждёт двухлетнего Равиля, после того, как его родителей арестовали за убийство собственных детей.
Двухлетний Равиль Гильмутдинов, родители которого арестованы по подозрению в убийстве годовалых близнецов, всё же отправится в детский дом. Почему малыша не может забрать собственный дедушка из Ташкента, в интервью Informburo.kz разъяснила детский омбудсмен Загипа Балиева.
Уполномоченная по правам ребёнка прибыла в Алматы, где навестила оказавшегося по трагическим причинам в больнице двухлетнего Равиля. Выяснилось, что мальчика со дня на день отправляют в Дом малютки, дедушке его пока отдать не могут.
"Дедушка мальчика должен собрать все необходимые документы для рассмотрения их на опекунском совете, но до совета ещё далеко. Нужно дождаться решения суда, который установит степень вины родителей мальчика. Как только будет вынесен приговор суда, далее идёт вопрос о лишении этих людей родительских прав. И уже только после этого нужно будет ставить вопрос, что делать с мальчиком. После городской больницы ребёнка однозначно отправят в Дом малютки, это уже точно. Там с ним будет продолжаться коррекционное обучение, занятия с логопедом и психологом. Далее если дедушка решит взять его на опекунство, то ему нужно будет выполнить все требования, которые ему предъявит опекунский совет. Если по каким-либо причинам совет не даст положительный ответ, то мальчик останется под опекой государства", – сказала депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева.
Чтобы дедушке ребёнка – Салавату Гильмутдинову – позволили взять над малышом опекунство, ему нужно будет показать комиссии свои социально-удовлетворительные условия квартиры в Ташкенте. Тут омбудсменам из РК и Узбекистана предстоит поработать вместе. Переговоры уполномоченные органы по правам ребёнка будут вести через МИД Казахстана.
Загипа Балиева считает, что откладывать внедрение закона об ответственности родителей уже нельзя. Случаи жестокого обращения с детьми происходят чуть ли не каждый день, несовершеннолетних убивают, бьют и насилуют.
"Я считаю, что назрела крайняя необходимость внедрять специальный закон о прямой ответственности родителей, как и во всех цивилизованных странах – Европе и Америке. Сожалею, но такая ситуация наблюдается, что сейчас некоторых детей нужно защищать от их же матерей и отцов. Дети, если кто не помнит, с рождения уже обладают всеми правами, как и каждый гражданин Республики Казахстан: безопасная окружающая среда, правильное питание, создание условий для роста и развития. Согласитесь, что не один ребёнок не рождается преступником, насильником или озлобленным человеком. Индекс его здоровья, цикл устойчивости, восприятие мира и рост личности напрямую зависят от родителей, поэтому нужен закон, который подтвердит права несовершеннолетних, за это я борюсь не первый год", – подытожила Загипа Балиева.
Детский омбудсмен сообщила, что возьмёт дело Равиля Гильмутдинова на личный контроль.
11 сентября в холодильнике в одной из арендованных квартир в Турксибском районе Алматы были найдены тела двоих детей. В тот же день в Медеуском районе был обнаружен блуждающий по улице малыш. Он оказался братом погибших близнецов. На следующий день полиция задержала их мать и её сожителя по подозрению в убийстве мальчиков.
14 сентября была вынесена санкция на арест
подозреваемых в убийстве мальчиков-близнецов. Ближайшие два месяца задержанные проведут под стражей.
Чем занимались родители детей, найденных мёртвыми в холодильнике, и почему они пошли на убийство собственных детей, можно прочитать здесь
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