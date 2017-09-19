Данияр Акишев озвучил прогноз по курсу тенге

Председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев констатировал, что, несмотря на позитивные фундаментальные факторы, на валютном рынке продолжает сохраняться волатильность. Также он сделал прогноз по курсу национальной валюты, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.



В ходе встречи с главными редакторами печатных и телевизионных СМИ Акишев отметил, что в результате "избыточного спроса на иностранную валюту, подогреваемого девальвационными ожиданиями", тенге ослаб до 337 тенге к 14 сентября (в ходе дневной сессии 19 сентября тенге ослабел к доллару до 341,12 - прим. ред.).



"По прогнозам Национального Банка, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долларов США за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар США", - сказал председатель Нацбанка РК.



Отметим, что цены на нефть марки Brent по состоянию на 16.50 по времени Астаны 19 сентября составляют 55,8 доллара за баррель.



Также глава Национального Банка рассказал о росте золотовалютных резервов страны.



"По предварительным данным, их рост за восемь месяцев составил 11,6 процента, до 32,9 миллиарда долларов США. Общая сумма международных резервов страны в августе 2017 года, включая активы Национального фонда, - около 58 миллиардов долларов США, достигла 91 миллиарда долларов США или 61 процент от ВВП", - сказал Акишев.