«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 19 Сентября
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 340.02 KZT
  • €1 = 406.26 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Спецоперация в Шымкенте: ДКНБ и ДВД пресекли деятельность преступной группировки

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 16:31
Спецоперация в Шымкенте: ДКНБ и ДВД пресекли деятельность преступной группировки
instagram.com/shymkent.one.love
Сотрудники ДВД и ДКНБ Южно-Казахстанской области провели спецоперацию по пресечению деятельности преступной группировки, которые, перепрошивая краденные телефоны, записывали на них материалы экстремистского характера, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"19 сентября 2017 года ДВД Южно-Казахстанской области совместно с ДКНБ по ЮКО в Шымкенте в районе магазина "Гарант" провели специальную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений. По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера", - сообщили в управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование.

Спецоперация проходила сегодня, 19 сентября. По данным региональных СМИ, полицейские и бойцы спецназа перекрыли дороги и тротуары. Сообщалось, что в ходе спецоперации задержано несколько торговцев сотовыми телефонами на стихийном рынке.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
RRR (Посетители) Сегодня, 17:04
На фото менты прикольно бегут. Как на спортивном празднике ... rofl
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика