Спецоперация в Шымкенте: ДКНБ и ДВД пресекли деятельность преступной группировки

Сотрудники ДВД и ДКНБ Южно-Казахстанской области провели спецоперацию по пресечению деятельности преступной группировки, которые, перепрошивая краденные телефоны, записывали на них материалы экстремистского характера, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"19 сентября 2017 года ДВД Южно-Казахстанской области совместно с ДКНБ по ЮКО в Шымкенте в районе магазина "Гарант" провели специальную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений. По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера", - сообщили в управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.



Правоохранительные органы начали досудебное расследование.



Спецоперация проходила сегодня, 19 сентября. По данным региональных СМИ, полицейские и бойцы спецназа перекрыли дороги и тротуары. Сообщалось, что в ходе спецоперации задержано несколько торговцев сотовыми телефонами на стихийном рынке.