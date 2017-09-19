В Алматы родители через суд признали незаконным нанесение татуировки сыну

Суд признал незаконным нанесение татуировки 17-летнему парню без согласия родителей, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Бостандыкский районный суд Алматы с иском о признании незаконными действий по нанесению тату несовершеннолетнему гражданину обратились его родители.
В иске говорится, что два года назад, 11 сентября 2015 года индивидуальный предприниматель в салоне красоты нанесла их ребенку тату на руку.
Тогда парню было 17 лет. Мастер не получил нотариально заверенное разрешение на рисунок на теле. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы парню причинен легкий вред здоровью.
"Согласно нормам статьи 22 Гражданского кодекса Республики Казахстан несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с согласия их законных представителей. Форма такого согласия должна соответствовать форме, которая установлена законодательством для сделки, совершаемой несовершеннолетним", - объяснили в пресс-службе Алматинского городского суда.
При обращении в тату салон у несовершеннолетнего не спросили удостоверение личности, не представили договор на оказание услуги и полная информация о качестве товара. Более того, при нанесении тату не присутствовали родители парня и нотариального разрешения не было. Все это было установлено в ходе судебного заседания.
"Решением суда иск о признании незаконными действия по нанесению тату несовершеннолетнему гражданину удовлетворен. Решение не вступило в законную силу", - заключили в пресс-службе Алматинского городского суда.
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