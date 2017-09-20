Россиянин купил путевку в Сочи за 436 рублей

Самый дешевый пакетный тур в 2017 году обошелся путешественникам в 436 рублей. За эти деньги два туриста смогли отправиться на пять дней в Сочи в трехзвездочный отель без питания. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали эксперты сервиса «Туту.ру».
Руководитель отдела продаж туров компании Мария Чупина отметила, что очень дешевые туры — это не миф. Согласно статистике «Туту.ру» около восьми процентов всех путевок по России обходятся покупателям менее чем в 3,5 тысячи рублей на человека.
«Обычно это туры в отели без звезд или отели категории до трех звезд, без перелета. В стоимость такого дешевого тура по России чаще всего включено только проживание. Однако вполне реально подобрать дешевый вариант и с включенным завтраком», — отметила она.
Все топ-5 дешевых путевок были проданы в Сочи. Например, второе место занял тур в марте на 14 дней за 1 451 рубль.
В компании отметили, что туры за границу обычно обходятся дороже, однако и здесь находятся дешевые варианты. Самая недорогая путевка за рубеж в 2017 году была куплена за 11 492 рубля. За эти деньги два путешественника три дня отдыхали в греческом Ираклионе. В стоимость пакета вошли перелет, а также размещение в двухзвездочном отеле с завтраками.
Ранее сообщалось, что наиболее популярной у российских путешественников страной без языкового барьера оказалась Молдавия. Кроме того, туристы предпочитают ездить в Армению и Грузию.
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