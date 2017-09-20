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Сведения о пострадавших казахстанцах при землетрясении в Мексике не поступали - МИД

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 10:03
Сведения о пострадавших казахстанцах при землетрясении в Мексике не поступали - МИД
Фото inform.kz
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сведения о пострадавших казахстанцах при землетрясении в Мексике не поступали, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Посольство Казахстана в Мексике сообщает, что в столице и прилегающих регионах страны произошло мощное землетрясение магнитудой около 7 баллов. Имеются значительные разрушения зданий, зарегистрировано более сотни погибших, количество жертв может вырасти. Сведений о наличии среди пострадавших граждан Казахстана на настоящий момент не поступало», - говорится в сообщении.

В МИД проинформировали, что установлена связь с лицами, состоящими на консульском учете в посольстве. Им рекомендовано сохранять спокойствие, сообщить о своём положении родным и близким, следовать рекомендациям местных властей.

[center][/center]Напомним, по меньшей мере 119 человек погибли во вторник в Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,1. По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.
Источник: inform.kz
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