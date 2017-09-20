За отстрел стада сайгаков браконьеры заплатили 75 млн тенге и лишились свободы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 75 миллионов тенге заплатили четверо браконьеров за отстрел 19 сайгаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Актюбинского областного суда.



«Иргизским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению Н., М., Б. и К. в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.5 ст.337 Уголовного Кодекса Республики Казахстан - незаконная охота с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, а равно с применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники, либо маломерных судов с причинением особо крупного ущерба.



Судом установлено, что они из корыстных побуждений, с целью совершения незаконной охоты в отношении животных, на которых введен запрет на пользование, в группе лиц по предварительному сговору, двигаясь на двух снегоходных санях марки «Үамана» и «Arстісат» в местечке «№1-Атанбас», «Тебізсор», т.е. на особо охраняемом территории, с применением 7-зарядного охотничьего ружья модели «МР-155» 12 калибра совершили незаконный отстрел 19 сайгаков, в результате которого государству причинен особо крупный ущерб на сумму 77 599 800 тенге", - говорится в сообщении суда.



В судебном заседании подсудимые Н. и М. полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, а также частично возместили причиненный ущерб. Б. и К. вину свою не признали и просили их оправдать Приговором суда Н., М., Б. и К. признаны виновными по п.2 ч.5 ст.337 УК РК, по которой Н. и М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, Б. и К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, а также каждые из осужденных лишены права заниматься охотой, а также хранения ношения оружия и боеприпасов к нему сроком на пять лет. Вместе с тем, удовлетворен гражданский иск и с осужденных в доход государства в солидарном порядке взыскан ущерб в сумме 73 199 800 тенге, госпошлина в сумме 2 195 994 тенге. Кроме того орудия преступления - снегоходные сани и охотничье ружье конфискованы в доход государства, а остальные вещественные доказательства уничтожены.