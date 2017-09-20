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Регулярные автобусные маршруты появятся между Казахстаном и Узбекистаном

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 12:42
Регулярные автобусные маршруты появятся между Казахстаном и Узбекистаном
Иллюстративное фото kurjer.info
Пассажирам будет обеспечен "зелёный" коридор. Они будут проходить таможенный контроль вне очереди.

Депутаты Мажилиса одобрили проект закона РК о ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года.

"В настоящее время между Казахстаном и Узбекистаном отсутствует автобусное сообщение по перевозке пассажиров, что в свою очередь приводит к неудобствам при переходе границы", – сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на пленарном заседании Мажилиса.
Он пояснил, что после вступления в силу Протокола будут открыты регулярные автобусные маршруты между крупными городами двух стран. Планируется, что первые маршруты запустят до конца текущего года.

Проект закона предусматривает паритетное число перевозчиков и маршрутов как с казахстанской, так и узбекской сторон.

"В соответствии с действующим законодательством предусмотрено, что пассажиры, которые едут регулярным автобусным сообщением в пунктах таможенного контроля обслуживаются вне очереди, так называемый "зелёный" коридор должен быть обеспечен", – отметил глава ведомства.
На сегодня казахстанские пассажиры добираются на автобусе до границы, переходят её в пешем порядке и снова садятся в автобус.

Основной целью законопроекта является создание правовой основы для пассажирских перевозок между Казахстаном и Узбекистаном, а также активное развитие торгово-экономического сотрудничества и углубление деловых связей между государствами.
Источник: informburo.kz
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