Келимбетов: Территория EXPO станет криптодолиной

Управляющий международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов презентовал планы МФЦА перед казахстанскими и зарубежными СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ходе брифинга он сообщил, что в будущем территория EXPO, где будет размещен финансовый центр, станет криптодолиной.



"Мы предполагаем, что вся территория EXPO станет своего рода криптодолиной, криптогаванью. Во всем мире сейчас большой интерес: одни центральные банки поддерживают это направление (использование криптовалюты) активно, другие внимательно присматриваются. Вы знаете, что, например, в США, Сингапуре хотят приравнять деятельность криптоэкономики к обычной деятельности в финансовой сфере. В Швейцарии сильно это направление поощряют. В Японии поддерживают некоторые криптовалюты как платежное средство", - привел пример Келимбетов.



"Мы в этом направлении хотели сказать, что финансовый центр "Астана" как раз будет находиться на острие криптов, точки зрения понимания тех процессов, которые происходят. Но с другой точки зрения мы отвечаем за вопросы и финансовой стабильности, и вопросы регулирования тех или иных финансовых институтов. На территорий EXPO будет сформирован соответствующий финансовый и технологичный кластер, который создает в своем роде новое ДНК экономики Казахстана, которая, наверное, станет надежной платформой той модернизации, о которой говорит нам Глава государства", - выразил мнение Кайрат Келимбетов.



Он отметил, что в декабре состоится официальная презентация международного финансового центра "Астана".



МФЦА был создан по инициативе Президента Казахстана и является частью Плана Нации "100 конкретных шагов". Статус финансового центра законодательно закреплен в Конституции РК. Впервые, в рамках МФЦА будет функционировать специальная юрисдикция с собственным правом, основанном на принципах английского коммерческого права и стандартах ведущих мировых финансовых центров (Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Дубаи). На базе финансового центра будет создана новая высокотехнологичная биржевая инфраструктура, соответствующая лучшим мировым стандартам. Планируется, что биржа МФЦА станет основной площадкой проведения приватизации компаний АО "ФНБ Самрук-Казына".



Напомним, в декабре 2015 года Кайрат Келимбетов распоряжением Главы государства был назначен управляющим международным финансовым центром "Астана".