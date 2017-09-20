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Келимбетов: Территория EXPO станет криптодолиной

Просмотров:258 Опубликовано: Сегодня, 11:28
Келимбетов: Территория EXPO станет криптодолиной
Фото ©Ярослав Радловский
Управляющий международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов презентовал планы МФЦА перед казахстанскими и зарубежными СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе брифинга он сообщил, что в будущем территория EXPO, где будет размещен финансовый центр, станет криптодолиной.

"Мы предполагаем, что вся территория EXPO станет своего рода криптодолиной, криптогаванью. Во всем мире сейчас большой интерес: одни центральные банки поддерживают это направление (использование криптовалюты) активно, другие внимательно присматриваются. Вы знаете, что, например, в США, Сингапуре хотят приравнять деятельность криптоэкономики к обычной деятельности в финансовой сфере. В Швейцарии сильно это направление поощряют. В Японии поддерживают некоторые криптовалюты как платежное средство", - привел пример Келимбетов.

"Мы в этом направлении хотели сказать, что финансовый центр "Астана" как раз будет находиться на острие криптов, точки зрения понимания тех процессов, которые происходят. Но с другой точки зрения мы отвечаем за вопросы и финансовой стабильности, и вопросы регулирования тех или иных финансовых институтов. На территорий EXPO будет сформирован соответствующий финансовый и технологичный кластер, который создает в своем роде новое ДНК экономики Казахстана, которая, наверное, станет надежной платформой той модернизации, о которой говорит нам Глава государства", - выразил мнение Кайрат Келимбетов.

Он отметил, что в декабре состоится официальная презентация международного финансового центра "Астана".

МФЦА был создан по инициативе Президента Казахстана и является частью Плана Нации "100 конкретных шагов". Статус финансового центра законодательно закреплен в Конституции РК. Впервые, в рамках МФЦА будет функционировать специальная юрисдикция с собственным правом, основанном на принципах английского коммерческого права и стандартах ведущих мировых финансовых центров (Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Дубаи). На базе финансового центра будет создана новая высокотехнологичная биржевая инфраструктура, соответствующая лучшим мировым стандартам. Планируется, что биржа МФЦА станет основной площадкой проведения приватизации компаний АО "ФНБ Самрук-Казына".

Напомним, в декабре 2015 года Кайрат Келимбетов распоряжением Главы государства был назначен управляющим международным финансовым центром "Астана".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 12:51
в банке накуролесил, красавчик, и здесь хочет отличиться.
 
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  • MY3bIKAHT
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:50
ахахах повелся на криптоаферу )) не дальновидный ты наш ) криптовалюта это временная валюта )
 
-1
  • Erlan84
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:23
Qajrat Kelimbet-uly myrzanyng ajtqan soezderi keremet. Bir-aq, bul soezderi tek BAQ qaghazdarynda zhazylyp qalatyny oekinishti ...
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 11:56
Вообще-то слово "крипта" в древнем изначальном своём значении означало склеп или захоронение dada
 
 

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