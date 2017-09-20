Двое полицейских требовали взятку у директора крупной компании в Кокшетау, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По материалам дела, в мае 2017 года одному из них поступила оперативная информация о том, что на территории одного предприятия в Северной промзоне находятся колесные пары от железнодорожных вагонов. Как отмечается в приговоре, он вместе со своим коллегой решил потребовать взятку у директора крупной компании по переработке черного металла за покровительство и непривлечение его к уголовной ответственности за незаконное приобретение колесных пар.



24 и 29 мая, по данным судебного акта, они встретились с директором компании, угрожали и вымогали сначала 150 тысяч тенге, но впоследствии снизили до 120 тысяч тенге, из которых 20 тысяч тенге были определены как ежемесячное вознаграждение за покровительство его деятельности.



Директор компании написал заявление на полицейских в антикоррупционную службу. 30 мая в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками антикоррупционной службы по Акмолинской области оба они были задержаны после получения взятки в сумме 120 000 тенге от директора компании.



В главном судебном разбирательстве подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном.



Кокшетауский городской суд Акмолинской области признал виновным полицейского Т. в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1 и 2 части 3 статьи 366 УК РК "Получение взятки" и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также суд лишил Т. специального звания "старшина полиции".



Капитана полиции А. суд по этой же статье приговорил к штрафу в размере 70-кратной суммы взятки, то есть восемь миллионов 400 тысяч тенге, в доход государства с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. Кроме того, его лишили звания. "На основании части 6 статьи 62 УК РК, с учетом нахождения А. под стражей, размер наказания в виде штрафа снизить до восьми миллионов 370 тысяч тенге", - говорится в приговоре.



Опротестовать приговор решил только Т. Однако апелляционная судебная коллегия по уголовным делам Акмолинской области не удовлетворила его жалобу.