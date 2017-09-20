Полицейские разыскали бабушку, разнимавшую дерущихся парней в Уральске

18 сентября в 12.30 в районе остановки Циолковкого произошла групповая драка, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Вчера, 19 сентября, сотрудники полиции разыскали бабушку, которая разнимала дерущихся парней.
Начальник МПС ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН поздравил 75-летнюю женщину и вручили ценный подарок, грамоту и цветы. Пожилую женщину ждет денежное поощрение за активное участие в охране общественного порядка.
Как рассказала сама Бактылы АЖМАГАМБЕТОВА, ее все называют бабушка Клава. А в тот день она как обычно пошла на рынок.
- Я в этот день ходила по рынку, купила целую сумку продуктов. Стала переходить дорогу и заметила, как бегут молодые парни один за другим. Потом я поняла, что это драка. У одного из мужчин в руках был кирпич. Я стала кричать им: "Вы что делаете?". Потом один парень споткнулся и упал, его начали пинать остальные. Я не выдержала, подбежала и схватила одного за шиворот, хотела разнять их, но так получилось, что и сама упала. Но не сдалась, вскочила и снова полезла их разнимать, начала кричать, чтобы вызывали милицию, - рассказала Бактылы апа.
Пожилая женщина с боевым характером воспитала двоих сыновей и двоих дочерей.
- Я с 13 лет работала помощником комбайнера и тракториста, затем на убое скота и холодильнике на мясокомбинате. Учиться не пришлось, я самоучка. Вообще работала всю жизнь простым рабочим, - пояснила пенсионерка.
Как отметил начальник МПС города Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ, молодые парни, которые учинили драку, в настоящий момент задержаны.
- Участники этого инцидента водворены в изолятор временного содержания. Заведено уголовное дело по статье 293 УК РК - «Хулиганство». Поблизости находилась пожилая женщина, которая приняла активную гражданскую позицию, и стала разнимать дерущихся. Возможно, благодаря этой бабушке, удалось избежать трагедии, - рассказал Муслим ДЖАРДЕМОВ.
Напомним, 18 сентября в сеть попал видеоролик, на котором видно, как группа парней устроила потасовку. Чуть позже драку полезла разнимать пожилая женщина, которая при этом споткнулась и упала. Позже в отделение милиции были доставлены участники драки.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.