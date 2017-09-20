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Полицейские разыскали бабушку, разнимавшую дерущихся парней в Уральске

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 12:01
Полицейские разыскали бабушку, разнимавшую дерущихся парней в Уральске
Фото mgorod.kz
18 сентября в 12.30 в районе остановки Циолковкого произошла групповая драка, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Вчера, 19 сентября, сотрудники полиции разыскали бабушку, которая разнимала дерущихся парней.

Начальник МПС ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН поздравил 75-летнюю женщину и вручили ценный подарок, грамоту и цветы. Пожилую женщину ждет денежное поощрение за активное участие в охране общественного порядка.

Как рассказала сама Бактылы АЖМАГАМБЕТОВА, ее все называют бабушка Клава. А в тот день она как обычно пошла на рынок.

- Я в этот день ходила по рынку, купила целую сумку продуктов. Стала переходить дорогу и заметила, как бегут молодые парни один за другим. Потом я поняла, что это драка. У одного из мужчин в руках был кирпич. Я стала кричать им: "Вы что делаете?". Потом один парень споткнулся и упал, его начали пинать остальные. Я не выдержала, подбежала и схватила одного за шиворот, хотела разнять их, но так получилось, что и сама упала. Но не сдалась, вскочила и снова полезла их разнимать, начала кричать, чтобы вызывали милицию, - рассказала Бактылы апа.

Пожилая женщина с боевым характером воспитала двоих сыновей и двоих дочерей.

- Я с 13 лет работала помощником комбайнера и тракториста, затем на убое скота и холодильнике на мясокомбинате. Учиться не пришлось, я самоучка. Вообще работала всю жизнь простым рабочим, - пояснила пенсионерка.

Как отметил начальник МПС города Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ, молодые парни, которые учинили драку, в настоящий момент задержаны.

- Участники этого инцидента водворены в изолятор временного содержания. Заведено уголовное дело по статье 293 УК РК - «Хулиганство». Поблизости находилась пожилая женщина, которая приняла активную гражданскую позицию, и стала разнимать дерущихся. Возможно, благодаря этой бабушке, удалось избежать трагедии, - рассказал Муслим ДЖАРДЕМОВ.



Напомним, 18 сентября в сеть попал видеоролик, на котором видно, как группа парней устроила потасовку. Чуть позже драку полезла разнимать пожилая женщина, которая при этом споткнулась и упала. Позже в отделение милиции были доставлены участники драки.

Источник: mgorod.kz
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Комментарии ( 1 )

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Вован (Посетители) Сегодня, 12:40
Бабушки-старушки rose
 
 

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