Кыргызстан направил в МИД РК ноту протеста после встречи Назарбаева с кандидатом в президенты КР

МИД соседней республики расценивает прошедшую встречу как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана.
20 сентября в МИД Кыргызстана вызвали Временного поверенного в делах РК Рымтая Карибжанова в связи с прошедшей накануне встречей Президента Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики, сообщает
пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.
Казахстанской стороне была вручена нота протеста.
"Министерство выражает недоумение в связи с прошедшей встречей Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики и выражением поддержки со стороны главы Казахстана данному кандидату в предстоящих выборах. Несмотря на то, что глава дружественного Казахстана заявил, что он не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, его слова явно отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего президента Кыргызской Республики", – говорится в тексте ноты.
МИД КР сообщает, что кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как "попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела Кыргызской Республики".
Президент Казахстана обсудил с кандидатом Омурбеком Бабановым необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений между странами.
"Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет своё доверие кыргызский народ", – сказал Назарбаев Омурбекову на встрече в Алматы.