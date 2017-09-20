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Кыргызстан направил в МИД РК ноту протеста после встречи Назарбаева с кандидатом в президенты КР

Просмотров:75 Опубликовано: Сегодня, 13:08
Кыргызстан направил в МИД РК ноту протеста после встречи Назарбаева с кандидатом в президенты КР
Фото пресс-службы Акорды
МИД соседней республики расценивает прошедшую встречу как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана.

20 сентября в МИД Кыргызстана вызвали Временного поверенного в делах РК Рымтая Карибжанова в связи с прошедшей накануне встречей Президента Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.

Казахстанской стороне была вручена нота протеста.

"Министерство выражает недоумение в связи с прошедшей встречей Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики и выражением поддержки со стороны главы Казахстана данному кандидату в предстоящих выборах. Несмотря на то, что глава дружественного Казахстана заявил, что он не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, его слова явно отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего президента Кыргызской Республики", – говорится в тексте ноты.

МИД КР сообщает, что кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как "попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела Кыргызской Республики".

Президент Казахстана обсудил с кандидатом Омурбеком Бабановым необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений между странами.

"Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет своё доверие кыргызский народ", – сказал Назарбаев Омурбекову на встрече в Алматы.
Источник: informburo.kz
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