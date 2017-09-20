27 млрд тенге потратили на учебники, качество которых постоянно критикуют – депутат

Ирина Смирнова также встревожена ростом цен на школьные учебники и попросила Бакытжана Сагинтаева рассмотреть все проблемные вопросы.



Депутат Мажилиса Ирина Смирнова обеспокоена ростом цен на школьные учебники в Казахстане и предложила оптимизировать центр "Учебник".



"Вызывает тревогу неудержимый рост цены на учебники. Только за один год цена учебников выросла в два-три раза. В связи с тем, что по каждому предмету и в каждом классе теперь один утверждённый учебник, издатель становится монополистом. Согласовывались ли цены на базовые учебники с Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции? Не стоит ли включить предполагаемую цену учебника в критерии отбора в будущем? И это только некоторые вопросы, требующие незамедлительного рассмотрения", – сказала Ирина Смирнова, обращаясь с запросом на имя премьер-министра РК.



Она проинформировала, что государство в 2015 году выделило на приобретение учебников около 10 млрд тенге, 2016 году – 19 млрд тенге, а в 2017 году уже 27 млрд тенге.



"Министерство образования и науки каждый год рапортует об огромной работе по усовершенствованию школьных учебников. Проходят заседания, проводятся симпозиумы, работают авторские коллективы. Средства осваиваются в полном объёме. Однако на качество учебников, которые продолжают заслуженно критиковать за концептуальные, фактологические, орфографические, стилистические ошибки, содержание, полиграфическое исполнение, совсем не сберегающие здоровье вес и размеры, это никак не влияет", – продолжила парламентарий.



Смирнова констатировала, что в стране мало квалифицированных авторов учебников. В учебниках по разным предметам допускаются разночтения в событиях, фактах, времени их происхождения.



"Они перенасыщены, зачастую сложно изложены. Или наоборот, в учебнике "Всемирная история" для 9 класса информация о Великой Отечественной войне уместилась в один параграф. Или, к примеру, нашумевший учебник "Русский язык" для 7 класса, где литературный язык сводится к уровню примитивного бытового общения. Через тексты и задания должны проводиться идеи воспитания", – отметила мажилисвумен.



Она высказала серьёзные нарекания к работе республиканского научно-практического центра "Учебник". В организации утверждают, что не несут ответственность за качество учебников.



"Так всё же, какую ответственность за качество издаваемой учебной литературы несёт центр "Учебник"? Если никакой, не стоит ли его оптимизировать?" – предложила депутат.



В заключение она поинтересовалась, как обеспечивается объективность, беспристрастность и независимость работы экспертов по выбору единственного учебника по тому или иному предмету.



Казахстанские родители раскритиковали новый учебник 7 класса по русскому языку автора Зинаиды Сабитовой. Родители посчитали, что автор учебника много внимания уделяет темам, которые относятся не к изучаемому предмету. Они указали на неоправданно большое внимание, уделённое социальным сетям и компьютерным терминологиям.



Такое же возмущение вызвали недавно обновлённые учебники русского языка для пятых классов. Родители посчитали нынешнюю программу издевательством над детьми.



Члены экспертной комиссии МОН РК, которые изучали учебники, ответили на критику родителей, пояснив, что пособия подготовлены по новым программам и полностью соответствуют всем уровням этих программ. Депутаты также высказали недовольство содержанием вышеуказанных учебников. Народные избранники посчитали, что учебник не выдерживает никакой критики.