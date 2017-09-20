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По поводу моей зарплаты можно не беспокоиться - Келимбетов

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 16:26
По поводу моей зарплаты можно не беспокоиться - Келимбетов
Фото Tengrinews.kz
Кайрат Келимбетов рассказал о размерах заработных плат сотрудников международного финансового центра "Астана" (МФЦА), передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я хотел бы разделить на две части. У нас в МФЦА есть деятельность судей и регуляторов. Мы будем привлекать туда специалистов мирового уровня. Соответственно, с соответствующих компаний нам помогают выработать тот уровень заработных плат, который будет является конкурентоспособным. Безусловно, мы не Дубай и не Абу Даби для того, чтобы позволить очень высокие зарплаты", - ответил на вопрос Кайрат Келимбетов.

"Что касается заработной платы моей лично. Я назначен распоряжением Президента, являюсь председателем совета АО "МФЦА". Соответственно, это регулируется законодательными актами, которые есть. Это зарплата не выше, чем в АО "Байтерек" или в фонде "Самрук-Казына". Может быть, и того меньше. Более того, у нас нет в соответствии с правилами в этом году ни бонусов, ни премий. Поэтому по поводу моей зарплаты можно не беспокоиться, она вполне доступная", - сказал Кайрат Келимбетов.

"Я хотел бы сказать, чтобы у вас не было вопросов. Я в рамках деятельности члена совета директоров ЕНПФ опубликовал свою пенсионную декларацию. После чего мне многие сказали: "Для чего ты это делаешь? Теперь нам, наверное, нужно публиковать". Я такой challenge никому не выражал, но во всяком случае там видны все мои доходы", - подчеркнул он.

Келимбетов отметил, что в международном финансовом центре "Астана" размеры зарплат будут варьироваться до одного миллиона тенге, в зависимости от разных должностей сотрудников. Напомним, в декабре 2015 года Кайрат Келимбетов распоряжением Главы государства был назначен управляющим международным финансовым центром "Астана".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:00
Цитата: Супер Вата
кто-нибудь посадите уже этого лжеца-фантомаса

Да кто-ж его посадит? Он же Папин мятник...
 
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  • Mestnyi
 Супер Вата (Посетители) Сегодня, 16:45
кто-нибудь посадите уже этого лжеца-фантомаса

Боженька, Путина храни!
 
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  • Mestnyi
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:42
размеры зарплат будут варьироваться до одного миллиона тенге, в зависимости от разных должностей сотрудников.

Это мне напоминает ныне упразднённый Народный ПФ, в котором меньше всех получал водитель- 250 000, а руководвтво ПФ на порядок выше, плюс списния на ежепятничные корпоративы, командировки по лучшим отелям РК за счёт ПФ и т.п.
Ну что же, время идёт, теперь водители получают от миллиона, не удивлюсь, если годовая преми руководства составит 100 миллионов или больше.

Поэтому по поводу моей зарплаты можно не беспокоиться

А мы должны беспокоится о ваших миллионных зарплатах?
Нам о своих, тысячных, побеспокоится! lol
 
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  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:39
Да как бэээ никто и не сомневался, что вы в шоколаде dada

ЗЫ. И вообще, у кого нет миллиона долларов - пусть идёт в popa (с) Полонский
 
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  • Швейк
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:37
по поводу моей зарплаты можно не беспокоиться, она вполне доступная", - сказал Кайрат Келимбетов.


Кайра, да народ как бы о твоей доступной зарплате не беспокоимся.
Народу бы ноги не протянуть на свою недоступную зарплату (в смысле большинство благ, доступных тебе, простому народу не доступны)




Напомним, в декабре 2015 года Кайрат Келимбетов распоряжением Главы государства был назначен управляющим международным финансовым центром "Астана".


Как я и говорил (когда этот Кайра провел первую девальвацию), теперь ему до пенсии обеспечены теплые места без всякой ответственности...
 
 

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