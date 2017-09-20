По поводу моей зарплаты можно не беспокоиться - Келимбетов

Кайрат Келимбетов рассказал о размерах заработных плат сотрудников международного финансового центра "Астана" (МФЦА), передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Я хотел бы разделить на две части. У нас в МФЦА есть деятельность судей и регуляторов. Мы будем привлекать туда специалистов мирового уровня. Соответственно, с соответствующих компаний нам помогают выработать тот уровень заработных плат, который будет является конкурентоспособным. Безусловно, мы не Дубай и не Абу Даби для того, чтобы позволить очень высокие зарплаты", - ответил на вопрос Кайрат Келимбетов.
"Что касается заработной платы моей лично. Я назначен распоряжением Президента, являюсь председателем совета АО "МФЦА". Соответственно, это регулируется законодательными актами, которые есть. Это зарплата не выше, чем в АО "Байтерек" или в фонде "Самрук-Казына". Может быть, и того меньше. Более того, у нас нет в соответствии с правилами в этом году ни бонусов, ни премий. Поэтому по поводу моей зарплаты можно не беспокоиться, она вполне доступная", - сказал Кайрат Келимбетов.
"Я хотел бы сказать, чтобы у вас не было вопросов. Я в рамках деятельности члена совета директоров ЕНПФ опубликовал свою пенсионную декларацию. После чего мне многие сказали: "Для чего ты это делаешь? Теперь нам, наверное, нужно публиковать". Я такой challenge никому не выражал, но во всяком случае там видны все мои доходы", - подчеркнул он.
Келимбетов отметил, что в международном финансовом центре "Астана" размеры зарплат будут варьироваться до одного миллиона тенге, в зависимости от разных должностей сотрудников. Напомним, в декабре 2015 года Кайрат Келимбетов распоряжением Главы государства был назначен управляющим международным финансовым центром "Астана".
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