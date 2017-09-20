Историю с отобранным "подарком Сагинтаева" прокомментировали в акимате Павлодара

Историю с отобранным "подарком Сагинтаева" у родителей тройняшек в Павлодаре прокомментировали в акимате города, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Напомним, многодетная семья Карлыгаш Танкешовой едва не лишилась трехкомнатной квартиры, подаренной Бакытжаном Сагинтаевым. Ранее отмечалось, что акимат Павлодара отказался продлевать ранее действовавший договор найма жилья, выданного павлодарке из госфонда в 2011 году по случаю рождения тройни. После того, как журналисты рассказали о бедственном положении ее семьи, аким города Нуржан Ашимбетов лично встретился с женщиной.



"В ходе личного приема у акима Павлодара Карлыгаш Танкешовой были даны разъяснения о том, что в настоящее время договор найма квартиры, заключенный между женщиной и КГП "Грокомхоз" и действовавший до декабря 2016 года, не может быть продлен в связи с изменением действующего законодательства в сфере жилищных отношений. В связи с чем, городской жилищной комиссией и КГП "Горкомхоз" Танкешовой выданы решения об отказе в продлении договора найма", - прокомментировала руководитель пресс-службы акимата Павлодара Салтанат Акимбекова.



Как рассказала сама Карлыгаш Танкешова, на встрече аким Павлодара рекомендовал ей обратиться в суд и даже пообещал необходимую юридическую помощь. "Аким города сказал, не бойтесь, никто вас жилья не лишит, обращайтесь в суд и уже после будете дальше продлевать договор найма, как продлевали ранее и жить дальше. Сегодня мне дадут справку с ЖКХ, что я обращалась к ним, и с этим документом пойду к юристу. Акимат выделил мне юриста. Будем писать исковое заявление в суд, надеемся на лучшее, что суд даст добро. Через суд оформим договор найма и после спустя полгода, я уже смогу подать документы на приватизацию квартиры", - говорит Танкешова.



В акимате Павлодара обещают оказать женщине всю необходимую юридическую помощь.



"Танкешовой необходимо обратиться в суд для дальнейшего решения вопроса о признании ее нанимателем жилья из государственного жилищного фонда. Ранее подобные случаи о признании жилья за действующими нанимателями в установленном законом порядке уже рассматривались и существуют прецеденты положительного решения в пользу лиц, не имеющих другого собственного жилья", - отметили в пресс-службе акимата Павлодара.



Напомним, ключи от трехкомнатной квартиры из рук бывшего акима Павлодарской области Бакытжана Сагинтаева Карлыгаш Танкешова получила сразу после рождения тройняшек. Позже выяснилось, что жилье арендное и приватизировать его нельзя. А в декабре прошлого года власти перестали продлевать договор об аренде. Больше всего женщина опасалась, что может в любой момент лишиться госжилья и остаться в зиму на улице с четырьмя детьми. Семья живет на скромную зарплату главы семьи и не в состоянии оплачивать съемную квартиру.