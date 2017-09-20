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Прокуратура Женевы нашла женщин, спустивших в унитазы 100 тысяч евро

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 15:55
Прокуратура Женевы нашла женщин, спустивших в унитазы 100 тысяч евро
openimagebank.com
Две испанки спустили в унитазы нескольких ресторанов Женевы порядка 100 тысяч евро, сообщает РИА Новости.

Ранее швейцарские СМИ сообщили о том, что в мае в центре Женевы, в туалетах нескольких ресторанов были обнаружены купюры достоинством 500 евро.

При этом деньги засорили канализацию ресторанов Café du Centre и Molino, а также близлежащего отделения банка UBS.

"Общая сумма составила приблизительно 100 тысяч евро… Расследование продолжается. На сегодняшний день известно, что две женщины, испанки по национальности, выбрасывали деньги в туалеты. Прокурор также выясняет происхождение денег", - приводит издание слова пресс-секретаря прокуратуры кантона Женева Винсента Деруана (Vincent Derouand).

Он отметил, что дело было возбуждено почти сразу же после происшествия по обращению представителей UBS. Сам банк, а также владельцы пострадавших кафе были вынуждены выплатить несколько тысяч франков за прочистку канализации.

Однако их затраты были частично компенсированы - адвокат испанок связался с ними и предложил оплатить работы.

Деруан отметил, что порча денег в Швейцарии не является преступлением, однако расследование продолжается, так как остается возможность нелегальной деятельности, связанной с данными купюрами.

"Если деньги принадлежат этим персонам, то расследование закончится, потому что нет состава преступления, а спор по поводу порчи частной собственности был урегулирован полюбовно. Если же деньги связаны с нелегальной деятельностью, то это уже другое дело. На данный момент женщины не являются виновными. Однако их адвокат уже был выслушан полицией", - добавил он.
Источник: Tengrinews.kz
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