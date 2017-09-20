Прокуратура Женевы нашла женщин, спустивших в унитазы 100 тысяч евро

Две испанки спустили в унитазы нескольких ресторанов Женевы порядка 100 тысяч евро, сообщает РИА Новости
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Ранее швейцарские СМИ сообщили о том, что в мае в центре Женевы, в туалетах нескольких ресторанов были обнаружены купюры достоинством 500 евро.
При этом деньги засорили канализацию ресторанов Café du Centre и Molino, а также близлежащего отделения банка UBS.
"Общая сумма составила приблизительно 100 тысяч евро… Расследование продолжается. На сегодняшний день известно, что две женщины, испанки по национальности, выбрасывали деньги в туалеты. Прокурор также выясняет происхождение денег", - приводит издание слова пресс-секретаря прокуратуры кантона Женева Винсента Деруана (Vincent Derouand).
Он отметил, что дело было возбуждено почти сразу же после происшествия по обращению представителей UBS. Сам банк, а также владельцы пострадавших кафе были вынуждены выплатить несколько тысяч франков за прочистку канализации.
Однако их затраты были частично компенсированы - адвокат испанок связался с ними и предложил оплатить работы.
Деруан отметил, что порча денег в Швейцарии не является преступлением, однако расследование продолжается, так как остается возможность нелегальной деятельности, связанной с данными купюрами.
"Если деньги принадлежат этим персонам, то расследование закончится, потому что нет состава преступления, а спор по поводу порчи частной собственности был урегулирован полюбовно. Если же деньги связаны с нелегальной деятельностью, то это уже другое дело. На данный момент женщины не являются виновными. Однако их адвокат уже был выслушан полицией", - добавил он.