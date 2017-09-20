Заморозки до -6 градусов ожидаются в семи областях Казахстана

22-23 сентября местами в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, 22-24 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, туман, ветер 15-20 метров в секунду, понижение температуры ночью до 1-6 мороза, днем до 5-10 тепла.
Также 22-23 сентября в Актюбинской и Костанайской областях ожидается понижение температуры ночью до 0-5 тепла, местами 1-3 мороза, днем 5-10, местами до 15 градусов тепла. В Астане в ближайшие три дня осадков не ожидается. 21 сентября температура ночью составит +10...+12 градусов, днем повысится до +21...+23 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
22 сентября ветер ослабнет до 9-14 метров в секунду, температура воздуха составит ночью +4...+6 градусов, днем до 9-11 тепла. 23 сентября ожидается похолодание до +1...+3 ночью, днем до +6...+8 градусов. В Алматы 21 и 22 сентября осадков не ожидается, штиль 0-5 метров в секунду. Температура ночью +11...+13 градусов, днем до 25-27 тепла. 23 сентября днем ожидается дождь. Возможны порывы ветра до 8 метров в секунду. Температура ночью +8...+10 градусов, днем до 18-20 тепла.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.