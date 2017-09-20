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Заморозки до -6 градусов ожидаются в семи областях Казахстана

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Заморозки до -6 градусов ожидаются в семи областях Казахстана
Фото pixabay.com
22-23 сентября местами в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, 22-24 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, туман, ветер 15-20 метров в секунду, понижение температуры ночью до 1-6 мороза, днем до 5-10 тепла.

Также 22-23 сентября в Актюбинской и Костанайской областях ожидается понижение температуры ночью до 0-5 тепла, местами 1-3 мороза, днем 5-10, местами до 15 градусов тепла. В Астане в ближайшие три дня осадков не ожидается. 21 сентября температура ночью составит +10...+12 градусов, днем повысится до +21...+23 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.

22 сентября ветер ослабнет до 9-14 метров в секунду, температура воздуха составит ночью +4...+6 градусов, днем до 9-11 тепла. 23 сентября ожидается похолодание до +1...+3 ночью, днем до +6...+8 градусов. В Алматы 21 и 22 сентября осадков не ожидается, штиль 0-5 метров в секунду. Температура ночью +11...+13 градусов, днем до 25-27 тепла. 23 сентября днем ожидается дождь. Возможны порывы ветра до 8 метров в секунду. Температура ночью +8...+10 градусов, днем до 18-20 тепла.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:27
Ну, обычная для KZ история, мы из сланцев сразу в валенки переобуваемся. Одномоментно dada
 
 

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