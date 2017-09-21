Келимбетов: Деньги, вложенные в Международный банк Азербайджана, приносят доход

Член совета директоров Единого накопительного пенсионного фонда Кайрат Келимбетов рассказал о летних переговорах по реструктуризации задолженности Международного банка Азербайджана во время пресс-конференции в Доме правительства.



"Эти переговоры завершились соглашением о реструктуризации, в рамках которого основная сумма долга 250 млн долларов была сохранена. Была снижена процентная ставка, но зато бумаги международного банка были обменены на еврооблигации Минфина. То есть это стопроцентно гарантированные бумаги азербайджанской стороны. Бумаги были выпущены на 15 лет, что практически гарантирует возврат и доходность тех инвестиции, которые были сделаны. На самом высоком уровне есть очень чёткое подтверждение. Весь этот процесс завершился к 1 сентября", – сказал Кайрат Келимбетов.



Технический обмен бумагами уже произошёл, отметил он, и как будут они оцениваться к моменту погашения – это уже "прерогатива Нацбанка РК и ЕНПФ".



"Деньги будут возвращены в полном объёме. Если раньше это были десятилетние бумаги, теперь это 15-летние бумаги с момента начала обращения. Но они постоянно приносят доход. Более того, 40 млн долларов уже было выплачено в виде так называемых купленных облигаций. Ситуация вполне нормальная, и поводов для беспокойства больше быть не должно", – заверил Кайрат Келимбетов.



В октябре 2014 года в портфель пенсионных активов ЕНПФ Казахстана были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 млн долларов.



В мае 2017 года на фоне продолжающегося валютного кризиса МБА сообщил о приостановлении выплат по внешним долговым обязательствам и инициировал процесс по их реструктуризации. Реструктуризации долгов МБА по предложенной схеме увеличит государственный долг на 2,4 млрд долларов.



11 мая 2017 года стало известно, что МБА подал заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка. Банк намерен получить помощь в реструктуризации внешнего долга от государства.



В июне 2017 года член совета директоров ЕНПФ Кайрат Келимбетов выразил уверенность, что активы ЕНПФ в Международном банке Азербайджана будут конвертированы в долг азербайджанского правительства.