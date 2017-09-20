«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 20 Сентября
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 340.95 KZT
  • €1 = 408.73 KZT
  • 1 RUB = 5.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В центре "Учебник" ответили на критику депутата

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 17:44
В центре "Учебник" ответили на критику депутата
Фото ©Турар Казангапов
Депутата Ирину Смирнову, критиковавшую работу научно-практического центра "Учебник", пригласили принять участие в их экспертизе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В частности, Ирине Смирновой предложили войти в состав общественного совета организации, а также принять деятельное участие в экспертизе учебников для 3, 6, 8 классов.

"Проекты учебников для 2, 5, и 7 классов были размещены на портале "Общественная оценка качества учебников" РНПЦ "Учебник" с ноября 2016 года по май 2017 года. За восемь месяцев на портал поступило около пяти тысяч замечаний и предложений от экспертов, учителей и родителей, которые были учтены авторами учебников при их доработке", - отметила директор Республиканского научно-практического центра "Учебник" Бейбиткуль Каримова.

Каримова сообщила, что в текущем году центр уже предлагал депутатам участвовать в экспертизе учебников в составе республиканской комиссии, отметив, что Бекболат Тлеухан и Жамбыл Ахметбеков активно работали в комиссии.

"В этом учебном году мы также приглашаем всех депутатов принять участие в работе предметных комиссий. Проекты всех учебников для 3, 6, 8 классов сегодня размещены на сайте центра "Учебник" и находятся в свободном доступе. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны, в том числе учителя, представители родительского сообщества, общественники и депутаты будут вносить замечания и предложения в процессе проведения апробации и экспертиз учебников, что позволит своевременно внести соответствующие коррективы и изменения для улучшения их качества", - сказала Каримова.

Напомним, сегодня депутат Ирина Смирнова обратилась к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву с просьбой разобраться в проблеме школьных учебников.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • akulina
  • Mestnyi
  • nadiuna
 Краснов (Посетители) Сегодня, 18:02
Предлагаю недоумков из центра "Учебник", ответственных за создание этого учебного шлака отправить в Африку к мартышкам. И пусть им объясняют, что такое пусички, где обитают бузявки, и как же все-таки создать аккаунты в контакте и одноклассниках?
Больно и страшно за младшее поколение...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика