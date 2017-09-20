В центре "Учебник" ответили на критику депутата

Депутата Ирину Смирнову, критиковавшую работу научно-практического центра "Учебник", пригласили принять участие в их экспертизе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
В частности, Ирине Смирновой предложили войти в состав общественного совета организации, а также принять деятельное участие в экспертизе учебников для 3, 6, 8 классов.
"Проекты учебников для 2, 5, и 7 классов были размещены на портале "Общественная оценка качества учебников" РНПЦ "Учебник" с ноября 2016 года по май 2017 года. За восемь месяцев на портал поступило около пяти тысяч замечаний и предложений от экспертов, учителей и родителей, которые были учтены авторами учебников при их доработке", - отметила директор Республиканского научно-практического центра "Учебник" Бейбиткуль Каримова.
Каримова сообщила, что в текущем году центр уже предлагал депутатам участвовать в экспертизе учебников в составе республиканской комиссии, отметив, что Бекболат Тлеухан и Жамбыл Ахметбеков активно работали в комиссии.
"В этом учебном году мы также приглашаем всех депутатов принять участие в работе предметных комиссий. Проекты всех учебников для 3, 6, 8 классов сегодня размещены на сайте центра "Учебник" и находятся в свободном доступе. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны, в том числе учителя, представители родительского сообщества, общественники и депутаты будут вносить замечания и предложения в процессе проведения апробации и экспертиз учебников, что позволит своевременно внести соответствующие коррективы и изменения для улучшения их качества", - сказала Каримова.
Напомним, сегодня депутат Ирина Смирнова обратилась к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву с просьбой разобраться в проблеме школьных учебников.
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