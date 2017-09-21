ЧП в Караганде: Целый класс отказался ходить в школу из-за одного мальчика

ЧП в карагандинской школе № 50 - в среду, 20 сентября, целый 4 "Б" класс, за исключением одного человека, не вышел на занятия. Родители учеников этого класса объявили администрации школы бойкот, который продлится до следующего понедельника, сообщает "Новый Вестник"
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Причина демарша, как отмечает издание, в том, что детей более двух лет терроризирует одноклассник. Мальчик, имя которого не называется, постоянно срывает уроки, бьет одноклассников, хамит учителям и директору и при этом остается безнаказанным.
Более того, даже был случай применения рукоприкладства в отношении классного руководителя (этот факт зарегистрирован в органах полиции).
"Мальчик довольно крупный, с ним ничего не могут поделать ни дети, ни взрослые. И школа, и полиция, и отдел городского образования, и органы опеки ничего не делают. Все ссылаются на то, что по закону ничего не могут предпринять", - говорится в статье.
Школьник проживает вместе с матерью, отца у него нет. Соседи утверждают, что мать постоянно избивает сына. Родители четвероклассников уверены, что мальчик приходит в школу и все зло срывает на их детях. По словам взрослых, ребенок неадекватный, однако на бумаге он здоров.
Даже школьный психолог подтверждает, что данный мальчик должен обучаться отдельно от детей. Накануне на школьном собрании родители приняли решение перестать водить детей в школу, пока там учится данный ребенок.
Журналисты издания позвонили директору этой школы, чтобы получить комментарий, однако директор отказался разговаривать с корреспондентами.