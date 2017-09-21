Стало известно еще об одной загадочной смерти на перевале Дятлова

В районе перевала Дятлова при неясных обстоятельствах скончался еще один турист. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы Свердловской области 18 сентября, но следователи пока не смогли добраться до места трагедии из-за плохих погодных условий, передает телеканал "Россия-24"
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По данным "Комсомольской правды", турист из Кемерово погиб в том же месте, что и отшельник зимой 2016 года - тогда группа туристов в избушке под горой Отортен обнаружила тело неизвестного мужчины (погибшим оказался отшельник Олег Бородин, который долгое время жил в этой избушке. По данным экспертизы, он скончался от переохлаждения). Как пишет газета, тело 58-летнего токаря из Кемерово было найдено в той же избушке. Он с группой туристов отправился покорять перевал. Отмечается, что туристическая группа, в которой находился мужчина, не была нигде зарегистрирована. "Маршрут был до столбов Маньпупунер и обратно. Люди стартовали 8 сентября. Поначалу никаких происшествий не было. Туристы дошли до плато Маньпупунер и уже собирались возвращаться. Сергей все это время шел позади, отставал. Группа стала подходить к избушке, где в прошлом году скончался отшельник Олег. Неподалеку от нее Сергею стало плохо, он упал на землю, его начало трясти. Он бился в конвульсиях. Все подумали, что он замерз. Подняли его и отнесли в эту избушку, чтобы отогреть. Там он ночью и скончался", - рассказали "КП Урал"
в туристическом клубе.
Согласно документам погибшего, мужчину звали Сергей Соромотин. Фото ©ural.kp.ru
Жена и дочь туриста рассказала о произошедшем журналистам РЕН ТВ
. По словам женщин, о том, что он едет в такое опасное место, мужчина сообщил им в последний момент. "Самое интересное, что мы не знаем, откуда он эту группу (туристическую -прим.) нашел. Мы думали, он на рыбалку, мы думали, может, как обычно. Поэтому что он у нас рыбак профессиональный. Получается, что он сказал, что куда-то на север едет", - признались родные погибшего. По словам жены Сергея Соромотина, в последний раз мужчина связывался с ними 6 сентября. Он послал супруге СМС-сообщение, в котором рассказал, что у него все хорошо. Дочь погибшего, Татьяна Соромотина, отметила, что у ее отца был диабет. К настоящему момент семья не знает обстоятельств кончины туриста. "Как нам объяснили, он чуть-чуть не дошел", - сообщила дочь.
В свою очередь, путешественник и гид Константин Кузнецов прокомментировал телеканалу новость о гибели туриста. "Чтобы все прошло успешно, нужно, чтобы вас как минимум сопровождал опытный гид-проводник. Чтобы это была сертифицированная туристическая компания. Сейчас в горах уже выпал снег, внизу идет дождь, вверху идет снег. В это время года достаточно сложные метеоусловия на перевале Дятлова. Место достаточно загадочное, мистическое. Все, что связано с перевалом Дятлова, моментально всплывает наружу, попадает в средства массовой информации. Сейчас спасатели делают все, чтобы эвакуировать тело погибшего. Все усложняет непогода. На машине туда не проехать. Зимой можно только на снегоходе, а летом на вертолете. Сейчас все упирается в то, что службы спасения ждут летной погоды. Я знаю, что человек был один, его нашла группа туристов в горах, и информацию об этой страшной находке передали в службу спасения. По моим данным, трагедия произошла в том же самом месте, где обнаружили тело погибшего в прошлом году. И я знаю, что у туриста, которого нашли там, были проблемы со здоровьем. Что произошло там, наверное, время покажет", - сказал он.
Перевал Дятлова получил зловещую славу в 1959 году. Тогда там погибла группа из девяти туристов, которая пошла в поход под руководством пятикурсника Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Что произошло на перевале зимой того года, до сих пор никому неизвестно.