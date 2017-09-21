США приступают к массовому изъятию долларов

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания оставил базовую процентную ставку (federal funds rate) без изменения - на уровне 1-1,25 процента годовых, а также принял решение о начале сокращения активов на своем балансе с октября. Об этом говорится в пресс-релизе
регулятора.
"В октябре Комитет начнет нормализацию баланса, о которой он заявлял в июне 2017 года", - сообщается в релизе.
Аналитики, опрошенные РИА Новости в преддверии заседания совета управляющих регулятора, прогнозировали, что ФРС объявит о важном решении - выходе на рынок с большим количеством ценных бумаг.
На балансе ФРС сейчас находится активов на 4,5 триллиона долларов. Регулятор планирует продавать реинвестируемые казначейские бумаги на шесть миллиардов долларов каждый месяц, а бумаги под ипотечные кредиты - на четыре миллиарда долларов в месяц. В результате, регулятор будет сокращать свой баланс на десять миллиардов долларов в месяц. Продажи будут расти еще на десять миллиардов долларов каждые три месяца до максимального показателя в 50 миллиардов долларов в месяц до того, как баланс не сократится на один триллион долларов или более в ближайшие годы.
В переводе с языка финансистов на русский это означает, что ФРС, подобно гигантскому насосу, начнет выкачивать с рынка огромную долларовую массу, закачанную туда во время кризиса 2008 года, поясняет "Ридус". Долговые бумаги высокой степени надежности будут предложены американским банкам в обмен на имеющиеся у них доллары.
Общий объем долларовой ликвидности, вылитой на рынок с 2008-го по 2014-й годы, составил около 3,5 триллиона долларов. Издание отмечает, что последствий столь масштабной программы по "сжиганию" долларовой массы предсказать в полной мере не способен никто. Эксперты считают, что наиболее вероятно это приведет к росту курса американской валюты по отношению не только к основным, но и практически всем валютам мира.
"Уже сейчас эксперты вполне серьезно рассматривают возможность снижения курса евро до уровня паритета и ниже. В России прогнозируется повышение стоимости доллара до уровня 62-67 рубля. Доллар - самая востребованная валюта на планете, на нем "работают" практически все предприятия в самых различных странах, включая даже те, где его свободное хождение запрещено. Таким образом, следует ждать неизбежного удара по всему мировому производству, с соответствующими последствиями в виде роста цен, закрытия производств и роста безработицы", - говорится в статье.
Тем временем, как свидетельствуют данные торгов, после объявления ФРС США решения по сохранению базовой процентной ставки и началу сокращения баланса активов в октябре курс доллара к мировым валютам перешел к росту. Также перешла к росту доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries). Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в среду достигли рекордных уровней после оглашения решения ФРС. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,19 процента - до 22412,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,08 процента, до 6456,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,06 процента, до 2508,24 пункта. Следующее заседание ФРС состоится 31 октября - 1 ноября.