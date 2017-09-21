Китайские бизнесмены предложили производить криптовалюту в Павлодарской области. Об этом сообщается на сайте
акимата региона, передает Tengrinews.kz.
Предприниматели из КНР обратились с предложением к главе региона Булату Бакауову. На встрече с акимом представители компании "Мауе" отметили низкую стоимость электроэнергии в Павлодарской области.
По данным акимата, ее цена в 6 раз ниже, чем в Китае. Между тем, для добычи криптовалюты необходимо много электроэнергии.
"Для создания майнингового хаба у нас есть дата-центр. Ежегодное потребление электроэнергии хаба составляет более 300 миллионов кВатт в час", — приводит акимат слова представителя компании Двана Джу Ни.
Булат Бакауов ответил, что техническая возможность поставить нужный объем электроэнергии есть.
Но, по словам главы региона, нужно изучить вопрос всесторонне с учетом казахстанского законодательства, потому как производство криптовалюты для Казахстана достаточно новое явление.
Процесс выпуска биткоинов называется "майнинг". Суть майнинга заключается в том, что компьютеры решают математические задачи, в результате которых создаются биткоины. Первоначально для майнинга хватало простого домашнего компьютера, затем "цифровые шахтеры" перешли к расчету на топовых игровых видеокартах, а потом и вовсе к специализированным устройствам для майнинга.