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Китайские бизнесмены предложили производить криптовалюту в Павлодарской области

Просмотров:25 Опубликовано: Сегодня, 11:08
Китайские бизнесмены предложили производить криптовалюту в Павлодарской области
Иллюстративное фото pixabay.com
Китайские бизнесмены предложили производить криптовалюту в Павлодарской области. Об этом сообщается на сайте акимата региона, передает Tengrinews.kz.

Предприниматели из КНР обратились с предложением к главе региона Булату Бакауову. На встрече с акимом представители компании "Мауе" отметили низкую стоимость электроэнергии в Павлодарской области.

По данным акимата, ее цена в 6 раз ниже, чем в Китае. Между тем, для добычи криптовалюты необходимо много электроэнергии.

"Для создания майнингового хаба у нас есть дата-центр. Ежегодное потребление электроэнергии хаба составляет более 300 миллионов кВатт в час", — приводит акимат слова представителя компании Двана Джу Ни.

Булат Бакауов ответил, что техническая возможность поставить нужный объем электроэнергии есть.

Но, по словам главы региона, нужно изучить вопрос всесторонне с учетом казахстанского законодательства, потому как производство криптовалюты для Казахстана достаточно новое явление.

Процесс выпуска биткоинов называется "майнинг". Суть майнинга заключается в том, что компьютеры решают математические задачи, в результате которых создаются биткоины. Первоначально для майнинга хватало простого домашнего компьютера, затем "цифровые шахтеры" перешли к расчету на топовых игровых видеокартах, а потом и вовсе к специализированным устройствам для майнинга.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • GuF
 Супер Вата (Посетители) Сегодня, 11:18
это все просто мыльный пузырь

Боженька, Путина храни!
 
 

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