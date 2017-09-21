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Головкину предложили пять кандидатов на следующий бой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Головкину предложили пять кандидатов на следующий бой
Фото: Erik Verduzco/ Las Vegas Review-Journal
Triple G в бою с "Канело" прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил поединок ничьей.

Сайт Boxing News And Views составил список из пяти кандидатов на следующий бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), являющимся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, после его ничьей с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Головкину предлагают провести объединительный бой с обладателем титула WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (25-0, 12 КО). Последний, к слову, уже бросил вызов казахстанцу, предложив провести поединок в декабре. Отметим, что Головкину как раз не хватает этого пояса, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

Имеются и варианты с боями против обязательных претендентов в лице американца Джермалла Чарло (26-0, 20 КО) и украинца Сергея Деревянченко (11-0, 9 КО) по линиям WBC и IBF соответственно.

Также в список вошел поединок с пуэрториканцем Мигелем Котто (41-5, 33 КО), который ранее объявил о том, что бой в декабре станет для него последним в карьере, а также выразил желание встретиться с победителем противостояния Головкин - Альварес.

И наконец, по мнению издания, Головкин может дождаться реванша с "Канело", который, как ожидается, состоится в мае следующего года.

Ранее сообщалось, что Головкин планирует провести еще один бой в декабре. Однако его промоутер Том Леффлер дал понять, что такой сценарий "нереален" в виду насыщенного графика казахстанского боксера, отметив, что их приоритетом является реванш с "Канело".

В свою очередь, менеджер Альвареса заявил, что мексиканец не вернется на ринг раньше мая и потому реванш с Головкиным в этом году не состоится. При этом промоутеры обоих боксеров заявили о готовности начать переговоры о повторном поединке.

Напомним, бой между Головкин и Альваресом прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. По итогам 12 раундов была зафиксирована ничья, что вызвало бурю негодования со стороны экспертов и болельщиков. Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей.
Источник: Vesti.kz
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