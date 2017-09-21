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Жительница Кокшетау заплатила мошенникам 15 миллионов тенге, пытаясь купить квартиру по WhatsApp

Просмотров:32 Опубликовано: Сегодня, 16:40
Жительница Кокшетау заплатила мошенникам 15 миллионов тенге, пытаясь купить квартиру по WhatsApp
lqpravo.ru
Пытаясь купить квартиру по цене в два раза ниже рыночной, жительница Кокшетау отдала мошенникам 15 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Очередной факт мошенничества в Интернете зарегистрирован в Кокшетау. В полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая пояснила, что в конце июля 2017 года неизвестные лица обманным путем завладели ее денежными средствами в сумме 15 миллионов тенге.

Как установили полицейские, потерпевшая решила приобрести квартиру в областном центре. В ходе поисков на популярных интернет-сайтах, заявительница обнаружила две квартиры, цены на которые были ниже в два раза. Указанный в объявлении номер телефона, был отключен, но чуть позже на мессенджер WhatsApp пришло сообщение от "продавца", который сообщил, что квартиры находятся в Кокшетау, но он сам проживает в России, а потому приехать и показать жилье сможет только в случае полной оплаты стоимости квартир.

"На такую "сделку" женщина не согласилась, на что звонивший предложил ей открыть счет в банке на имя дочери, перечислить на него денежные средства, а копию квитанции отправить ему посредством мессенджера. На такие условия потерпевшая согласилась. Продав свою 4-комнатную квартиру и вырученные за нее 15 миллионов тенге перечислив на счет дочери, женщина отправила копию квитанции "владельцу" квартир. Спустя некоторое время все денежные средства со счета были сняты", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают подозреваемого.
Источник: Tengrinews.kz
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