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Полицейские Караганды раскрыли двойное убийство 33-летней давности

Просмотров:46 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Полицейские Караганды раскрыли двойное убийство 33-летней давности
Фото РИА Новости
В Караганде полицией раскрыто двойное убийство 33-летней давности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области, в целях раскрытия преступлений прошлых лет сотрудниками полиции из старых нераскрытых уголовных дел поднимаются отпечатки пальцев и заносятся в криминалистическую базу "Папилон".

И при сравнении отпечатков пальцев очередного уголовного дела, возбужденного в 1984 году по статье 88 УК КазССР - "Убийство", сотрудниками оперативно-криминалистического управления ДВД области установлено совпадение с отпечатками пальцев рук 56-летнего карагандинца. Оперативниками криминальной полиции ДВД области подозреваемый установлен и задержан.

"5 июля 1984 года 23-летний подозреваемый, находясь в гостях у 26-летней женщины, после совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, убил хозяйку и ее 23-летнюю подругу. После скрылся с места преступления и орудие убийства (нож) выбросил в неустановленном месте. Сотрудниками милиции МВД КазССР на месте были изъяты 11 следов отпечатков пальцев, девять из которых были идентифицированы, а два так и не были установлены, кому принадлежат. С недавнего времени подозреваемый проходил по учетам ОВД, где у него были сняты отпечатки пальцев и внесены в базу. Благодаря сегодняшним современным технологиям полицейским удалось по отпечаткам пальцев рук, изъятым с "советских времен" идентифицировать подозреваемого", - говорится в сообщении ДВД Карагандинской области.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

"В связи с тем, что сроки давности не применяются к лицам, совершившим особо тяжкие преступления против личности, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК РК - "Убийство", - отметили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.
Источник: Tengrinews.kz
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