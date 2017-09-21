Цены за платную парковку в аэропорту Астаны после скандалов снизили в 20 раз

После скандалов по поводу высокой стоимости парковки цены в Международном аэропорту Астаны снизились. Об этом сообщила пресс-служба "Астана LRT"."Спешим сообщить вам, что, проведя анализ действующего тарифа на краткосрочной парковке P-1 международного аэропорта, руководство компании и аэропорта приняли совместное решение об изменении тарифов в сторону снижения", – говорится в сообщении компании.Цены за первые сутки снизились в 13 раз: с 33 000 тенге до 2500 тенге. Цены за последующие сутки снизились в 24 раза: с 60 000 тенге до 2500 тенге.Помимо этого в "Астана LRT" уточнили, что с Международным аэропортом Астаны достигнуто соглашение о кардинальном пересмотре финансовой модели проекта по управлению всем парковочным пространством аэропорта столицы.Стоимость платной парковки столичного аэропорта подвергалась неоднократной критике. Казахстанцы были возмущены тарифной сеткой платной парковки. Певец Кайрат Баекенов оставил машину на сутки, при оплате услуги терминал высветил нереальную цифру – 57 000 тенге.Высокие цены на парковку в аэропорту Астаны также возмутили и депутата Мажилиса Парламента РК, чемпиона мира по боксу Серика Сапиева.