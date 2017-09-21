Инцидент с бойкотом в школе Караганды прокомментировали в отделе образования

В отделе образования Караганды прокомментировали инцидент с бойкотом в школе. Согласно официальным данным, "терроризировавший" одноклассников школьник имел разрешение на посещение общеобразовательной школы, однако после массового недовольства родителей, мальчика решили госпитализировать в детский психоневрологический диспансер для обследования, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Инцидент произошел в четвертом классе. У этого мальчика есть определенные отклонения в поведении. Диагноз назвать мы не можем. Он зашифрован. В прошлом году он обучался на дому. Однако этим летом ему в ПМПК дали заключение, согласно которому он может посещать занятия. Мама обратилась в администрацию школы с этим заключением. Естественно мы не могли ей отказать. До 18 сентября мальчик болел, не приходил в школу. 19 сентября он пришел, а 20-го родители других детей написали заявление на имя директора школы с требованиями оградить их детей от этого мальчика. После чего мы побеседовали с мамой ребенка и она согласилась, чтобы его госпитализировали в психоневрологический диспансер", - сообщила заведующая сектором общего и среднего образования отдела образования Караганды Наталья Головина.



В Городском отделе образования отметили, что во время занятий в классе кроме педагога постоянно находился психолог, который должен был наблюдать за поведением школьника.



"За два дня посещения школы мальчик никакой агрессии не проявлял. Это было раньше, когда он еще не обучался на дому. Но родители других детей уже настроены против него", - добавили в Городском отделе образования.



Ранее сообщалось, что родители учеников четвертого класса устроили бойкот ученику, который якобы держал в страхе весь класс. Они не пустили своих детей в школу, требуя, чтобы мальчика изолировали от детей.