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Из-за татуировки на лице у алматинца возникли проблемы с получением документов

Просмотров:38 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Из-за татуировки на лице у алматинца возникли проблемы с получением документов
Фото ©Tengrinews.kz
Алматинец из-за татуировок на лице и шее столкнулся с трудностями при попытке сделать документы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказал Руслан Черных, 20 сентября он пришел в ЦОН Алмалинского района, где попытался подать заявление на смену удостоверения и паспорта. Однако там ему отказали из-за наличия татуировок на лице и шее. "Сказали, что единственный выход - закрыть шею и замазать тату тоналкой. На резонный вопрос, почему я не могу фотографироваться так, ведь я так выгляжу на самом деле, и в аэропорту меня увидят таким, а не в гриме, никто ответить не смог. Сказали, что так не положено, а кем - не уточнили. Когда я попросил показать статью или приказ, на основании чего будет отказ, никто ответить не смог", - описал ситуацию мужчина.

Отметим, что ранее в МВД РК уже отвечали, что подобные требования к фотографиям были приняты еще в 2001 году. Как объяснялось, это соответствует нормам международной организации ИКАО, куда входит и Казахстан.

На официальном сайте ведомства написано следующее: "Что касается татуировок на лице, то тут каждый случай будет рассматриваться в частном порядке. Смываемую татуировку следует убрать. Если татуировка не устраняемая, то, конечно, допускается (фотографирование на удостоверение личности). Будем отправлять к специалистам в медицинские учреждения, которые дадут заключение, подлежит или не подлежит устранению данная татуировка".

Из-за татуировки на лице у алматинца возникли проблемы с получением документов


Имеющий татуировки на лице Руслан Черных же отмечает, что по стандартам ИКАО указанные выше требования относятся к пилотам и бортперсоналу, но не к пассажирам. И в целом запрета на тату в законодательстве Казахстана нет.

"В требованиях к фотографии про тату нет ни слова. Не было никакой статьи или приказа, запрещающего иметь тату на лице или шее на фотографиях. Нашел требования к фотографиям на сайте Egov, но там нет ни слова про татуировки. Тогда почему я (и не только) не могу сделать документы? (...) Считаю, что с этим нужно разобраться раз и навсегда на официальном уровне", - заявил Черных.

В свою очередь, как сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", к настоящему моменту Руслана Черных все же согласились принять в миграционной полиции по Алматы и сфотографировать на документы. "К сожалению, не могу ничего сказать по поводу отказа при первом обращении, так как это был начальник ОМП УВД Алмалинского района, подполковник полиции Сенбиев Е. А., а миграционная полиция не подчиняется государственной корпорации "Правительство для граждан", - отметила в комментариях ведущий специалист департамента по связям с общественностью НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Татьяна Фоминова.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:40
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