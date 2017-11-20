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Названа причина чернобыльской катастрофы

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 19:14
Названа причина чернобыльской катастрофы
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Шведские ученые пришли к выводу, что во время аварии на Чернобыльской АЭС произошел слабый ядерный взрыв. Специалисты проанализировали состав изотопов ксенона в образцах, взятых на череповецкой фабрике по сжижению воздуха, и смоделировали метеорологические условия распространения продуктов ядерной реакции. Статья исследователей опубликована в журнале Nuclear Technology.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года в 01:23. Очевидцы утверждают, что четвертый энергоблок АЭС был разрушен двумя взрывами, причем второй, самый мощный, случился через несколько секунд после первого. Считается, что аварийная ситуация возникла из-за разрыва труб в системе охлаждения, вызванного быстрым испарением воды. После этого вода или пар начали реагировать с цирконием в тепловыделяющих элементах, что привело к образованию большого количества водорода и его взрыву.

Шведские ученые считают, что взрыв реактора произошел по другой причине. Они предположили, что во время запланированной остановки реактора возникли неполадки в системе управления ядерной реакцией, в результате чего в активной зоне значительно повысилось количество тепловых нейтронов. Локальные ядерные взрывы привели к мощным выбросам продуктов деления, которые выбили защитные крышки в верхней части каналов реактора, прорвали крышу и ушли в атмосферу.

В пользу этой гипотезы говорит то, что спустя несколько дней после катастрофы ученые радиевого института имени Хлопина обнаружили радиоактивные изотопы ксенона во фракциях благородных газов, полученных на череповецкой фабрике, где производились жидкий азот и кислород. Среднее соотношение активности 133Xe/133mXe равнялось 44,5 ± 5,5. Это, по мнению шведских исследователей, объясняется тем, что над территорией Череповца прошло облако из продуктов ядерного взрыва мощностью 75 тонн в тротиловом эквиваленте, произошедшего на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, результаты моделирования метеорологических условий над западной частью СССР в течение нескольких дней после аварии показали, что наблюдаемое на череповецкой фабрике соотношение изотопов возможно только в том случае, если выброшенный ксенон поднялся на высоту 2,5-3 километра. Такая картина соответствует последствиям ядерного взрыва.
Источник: Lenta.ru
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