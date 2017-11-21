«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 22 Ноября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.29 KZT
  • €1 = 387.27 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Канело" перенес операцию после боя с Головкиным

Просмотров:310 Опубликовано: Вчера, 18:52
"Канело" перенес операцию после боя с Головкиным
Фото: @Турар Казангапов
Мексиканец Сауль "Канело" Альварес перенес операцию на руке после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщают Vesti.kz.

Их поединок состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Это позволило Головкину защитить титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO.

В прошедшем бою Альварес дрался в перчатках одного из американских брендов, хотя до этого предпочитал мексиканский бренд. Известно, что перчатки, в которых боксировал "Канело" в бою с казахстанцем, пропитываются специальной пеной для дополнительной защиты рук и считаются одними из лучших перчаток на рынке.

Источники сообщают, что Альварес получил травму во время тренировочного лагеря, а уже после боя ему сделали операцию и удалили из правой руки фрагменты кости. Период восстановления после такой операции составляет приблизительно шесть недель.

По статистике Compubox, Альварес в прошедшем бою выбросил 505 ударов, из которых 169 получились точными. В обоих компонентах он уступил Головкину - 703 удара, 218 точных.

При этом проблемы с руками у Альвареса возникают не в первый раз. В сентябре 2016 года он нокаутировал британца Лиама Смита, но сломал большой палец правой руки. Тот бой стал для мексиканца последним в первом среднем весе, а его возвращение на ринг случилось через восемь месяцев.

Сейчас команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о втором бое, который может пройти в мае или сентябре 2018 года. В последнем интервью промоутер казахстанца Том Леффлер сообщил, что согласие на поединок получено от всех сторон, но осталось дождаться ответа от мексиканского боксера.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика