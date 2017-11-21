"Канело" перенес операцию после боя с Головкиным

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес перенес операцию на руке после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщают Vesti.kz.



Их поединок состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Это позволило Головкину защитить титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO.



В прошедшем бою Альварес дрался в перчатках одного из американских брендов, хотя до этого предпочитал мексиканский бренд. Известно, что перчатки, в которых боксировал "Канело" в бою с казахстанцем, пропитываются специальной пеной для дополнительной защиты рук и считаются одними из лучших перчаток на рынке.



Источники сообщают, что Альварес получил травму во время тренировочного лагеря, а уже после боя ему сделали операцию и удалили из правой руки фрагменты кости. Период восстановления после такой операции составляет приблизительно шесть недель.



По статистике Compubox, Альварес в прошедшем бою выбросил 505 ударов, из которых 169 получились точными. В обоих компонентах он уступил Головкину - 703 удара, 218 точных.



При этом проблемы с руками у Альвареса возникают не в первый раз. В сентябре 2016 года он нокаутировал британца Лиама Смита, но сломал большой палец правой руки. Тот бой стал для мексиканца последним в первом среднем весе, а его возвращение на ринг случилось через восемь месяцев.



Сейчас команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о втором бое, который может пройти в мае или сентябре 2018 года. В последнем интервью промоутер казахстанца Том Леффлер сообщил, что согласие на поединок получено от всех сторон, но осталось дождаться ответа от мексиканского боксера.