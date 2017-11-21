Воссоединение Spice Girls сорвалось из-за отказавшейся носить латекс Бекхэм

Бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм отвергла сообщения, что группа воссоединится в полном составе в 2018 году. Об этом сообщает NME.



«Этого не произойдет. В определенный момент, в правильное время нужно сказать: "Это было здорово"», — заявила Бекхэм.



Она подчеркнула, что в ближайшее время не собирается надевать костюм из латекса, в котором выступала в составе Spice Girls.



О воссоединении британской поп-группы сообщалось 13 ноября. По данным The Sun, в планах Spice Girls несколько проектов, среди которых альбом и специальный выпуск телешоу.



Отмечалось, что главной сложностью во время секретных переговоров бывших участниц было уговорить Бекхэм. Та ранее срывала гастроли Spice Girls, запрещая остальным участницам исполнять старые песни. По словам источника The Sun, она была обеспокоена, что коллектив навредит своей репутации, если будет исполнять новые песни вместе со старыми.



Последнее выступление Spice Girls в полном составе состоялось на Олимпиаде-2012 в Лондоне.