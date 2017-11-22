Пересаживающий головы хирург пообещал бессмертие

Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо (Sergio Canavero), известный своими планами по пересадке головы живому человеку, собирается обеспечить людей бессмертием. Об этом ученый заявил в интервью ТАСС.
По словам Канаверо, он запускает новый этап своего проекта — BRAVE (Вrain anastomosis venture), в рамках которого пройдет первая пересадка мозга человека. Ученый считает, что это позволит людям стать бессмертными, поскольку, в отличие от трансплантации головы, молодое тело может омолодить старые нервные клетки без риска для иммунной системы. Операция должна быть проведена через 3-5 лет.
Канаверо надеется опередить российских специалистов, которые занимаются проектом «Аватар» и рассчитывают пересадить мозг человека в искусственное тело. Итальянский хирург также пожаловался на невежество американцев, которые скептически отнеслись к его планам, и похвалил китайцев, давших ему звание профессора и профинансировавших его исследования.
Кроме того, ученый рассказал, что поддерживает хорошие отношения с программистом Владимиром Спиридоновым, который был первым кандидатом на пересадку головы, но все же не будет прооперирован. «Он всегда остается в моем сердце, и я готов помочь, но проблема в деньгах», — подчеркнул хирург. По его словам, операция будет проведена, если ее профинансирует российская сторона.
Канаверо также полагает, что смена тел позволит людям совершать межзвездные путешествия и быстро адаптироваться к условиям на других планетах.
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