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Пересаживающий головы хирург пообещал бессмертие

Просмотров:78 Опубликовано: Сегодня, 18:54
Пересаживающий головы хирург пообещал бессмертие
Серджо Канаверо Фото: Scott Heppell / AP
Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо (Sergio Canavero), известный своими планами по пересадке головы живому человеку, собирается обеспечить людей бессмертием. Об этом ученый заявил в интервью ТАСС.

По словам Канаверо, он запускает новый этап своего проекта — BRAVE (Вrain anastomosis venture), в рамках которого пройдет первая пересадка мозга человека. Ученый считает, что это позволит людям стать бессмертными, поскольку, в отличие от трансплантации головы, молодое тело может омолодить старые нервные клетки без риска для иммунной системы. Операция должна быть проведена через 3-5 лет.

Канаверо надеется опередить российских специалистов, которые занимаются проектом «Аватар» и рассчитывают пересадить мозг человека в искусственное тело. Итальянский хирург также пожаловался на невежество американцев, которые скептически отнеслись к его планам, и похвалил китайцев, давших ему звание профессора и профинансировавших его исследования.

Кроме того, ученый рассказал, что поддерживает хорошие отношения с программистом Владимиром Спиридоновым, который был первым кандидатом на пересадку головы, но все же не будет прооперирован. «Он всегда остается в моем сердце, и я готов помочь, но проблема в деньгах», — подчеркнул хирург. По его словам, операция будет проведена, если ее профинансирует российская сторона.

Канаверо также полагает, что смена тел позволит людям совершать межзвездные путешествия и быстро адаптироваться к условиям на других планетах.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Морской (Посетители) Сегодня, 19:25
А Нью Васюки где-нить под Миланом он не обещал? Все это пока что бла-бла-бла,для богатеньких старичков,которые всю жизнь воровали миллиардами,грабили свое население,а сейчас очень не хотят встречаться с люцифером...
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 19:14
А в это время у нас в инфекционке люди дохнут как мухи от бацил, которые лечатся элементарным антибиотиками...
 
 

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