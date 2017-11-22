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"Просили скидку в два раза" - аэропорт Алматы о закрытии рейса лоукостера "Победа"

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 20:31
"Просили скидку в два раза" - аэропорт Алматы о закрытии рейса лоукостера "Победа"
Фото @Турар Казангапов
Президент Международного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов прокомментировал информацию о закрытии рейса Алматы - Самара - Москва лоукостера "Победа", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отмечается, что обсуждался вопрос тарифов аэропорта на обслуживание.

"Они попросили дать им скидку в два раза, но мы не можем давать скидки. Нам легче, чтобы они не летали, чем приносили нам убытки. Это вопрос двух хозяйствующих субъектов, я считаю, это вопрос только "Победы", - сообщил Бекмухамбетов.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на представителя лоукостера, низкобюджетная авиакомпания "Победа" с середины декабря приостановит выполнение регулярного рейса по маршруту Москва - Самара - Алматы. Рейс выполнялся из московского Внуково с посадкой в Самаре.

"С середины сентября аэропорт Алматы поднял тарифы на обслуживание. Авиакомпания не может поднять тарифы из-за своей ценовой политики, поэтому рейс стал экономически невыгоден", - сообщил представитель лоукостера.

"Победа" вышла на рынок Казахстана с октября 2016 года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 20:57
Все просто.
Тупо в очередной раз местные монополисты подвинули конкурента. Победой за копейки можно было с Алматы в Москву сгонять и обратно.
На***на нашим компашкам с космическими ценами такой конкурент...
 
 

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