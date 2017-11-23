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Доказана смертельная опасность мыла

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 06:50
Доказана смертельная опасность мыла
Фото: Danish Siddiqui / Reuters
Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук в подмосковном Пущино доказали, что триклозан — антибиотик, используемый, в частности, в некотором мыле, запускает программу самоуничтожения в клетках млекопитающих. Исследование принято к публикации в журнале BBA — Biomembranes, сообщает РИА Новости.

Специалисты, проведя эксперименты на крысах, выяснили, что триклозан, нарушая нормальную работу митохондрий (клеточных органелл, выполняющих энергетическую функцию), вызывает массовую гибель клеток печени.

Как показали опыты, попадание антибиотика внутрь митохондрий приводит к появлению отверстий в их внутренней мембране, вследствие чего органеллы увеличиваются в размерах в два раза. Из-за этого внутрь митохондрий проникают сигнальные молекулы, которые инициируют апоптоз клетки.

Выводы, полученные для грызунов, справедливы и для людей.

Антибиотик триклозан открыт в середине 1960-х годов. Применяется для борьбы с бактериальными и грибковыми инфекциями. В настоящее время триклозан запрещен к использованию в жидком и твердом мыле в ЕС и США. «Стал он встречаться гораздо реже и у нас. Тем не менее в больницах триклозан все еще используют в санитарных средствах», — отметил соавтор Константин Белослудцев.
Источник: Lenta.ru
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