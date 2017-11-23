Россияне перешли с сигарет на махорку

Растущие из-за высоких акцизов цены на сигареты заставляют россиян выращивать собственный табак на дачах и огородах. Об этом в четверг, 23 ноября, заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, сообщает «Интерфакс».



«Когда приезжаешь в регион, с ужасом узнаешь, что народ перешел на выращивание табака, махорки. А по статистике нормально — [производство] упало на 21 процент, и курить вроде стали меньше. На самом деле, это не так», — сказал он. По словам Рябухина, если в налоговой политике в табачной сфере и дальше ориентироваться на мировые стандарты, то население переключится на выращивание табака.



Рост популярности кустарного табака отметил и глава Погарской сигаретно-сигарной фабрики Игорь Моисеев. В настоящее время в интернете можно найти огромное количество предложений по продаже «самосада» стоимостью около одной тысячи рублей за килограмм, отметил он. «Его называют "махоркой", но с точки зрения ботаники это не махорка, это табак, который выращен кустарным способом, кустарным способом высушен без обработки», — заявил он.



В сентябре глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в стране планируется дальнейшее поэтапное повышение акцизов на табак. Тогда же Евразийская антитабачная коалиция написала письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором попросила довести акцизы на табачные изделия до среднеевропейского уровня. В случае поддержки данной инициативы стоимость одной пачки сигарет будет составлять не менее 150 рублей.