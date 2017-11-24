Найдено неопровержимое доказательство эволюции

Биологи Принстонского университета в США впервые наблюдали возникновение нового вида позвоночных животных в дикой природе. Исследователи обнаружили, что на галапагосском острове Дафне появились ранее не описанные зоологами дарвиновы вьюрки. Открытый вид прозвали Большой птицей. Об этом сообщает издание Science Alert.



В XIX веке натуралист и путешественник Чарльз Дарвин, побывав на Галапагосских островах, пришел к выводу, что все обитающие здесь вьюрки происходят от единого предка. Всего известно 15 видов птиц.



Ученые наблюдали, как между вьюрками произошла межвидовая гибридизация — скрещивание двух различных видов с появлением потомства. На остров Дафне попал самец вида Geospiza conirostris, характерного для других островов и сильно отличающегося от местных птиц. Он спаривался с двумя самками вида Geospiza fortis. Появившиеся птенцы оказались фертильными, то есть способными к размножению, что для гибридов является нетипичным.



У новых птиц набор издаваемых звуков отличается от вокализации G.fortis. Они также обладают клювом другой формы и размера и спариваются только с представителями своего вида.



В 2002 году из-за засухи погибли почти все птицы нового вида, кроме двух особей различного пола. Они произвели 26 потомков, из которых остались только девять. Родственные животные спаривались между собой, и в 2012 году их количество составило 23 особи. Гибриды были крупнее других видов, что дало птицам возможность освоить другие типы питания, снизив конкуренцию с другими видами вьюрков. Это повысило их шансы на выживание.

