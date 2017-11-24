Найдено неопровержимое доказательство эволюции

Биологи Принстонского университета в США впервые наблюдали возникновение нового вида позвоночных животных в дикой природе. Исследователи обнаружили, что на галапагосском острове Дафне появились ранее не описанные зоологами дарвиновы вьюрки. Открытый вид прозвали Большой птицей. Об этом сообщает издание Science Alert.
В XIX веке натуралист и путешественник Чарльз Дарвин, побывав на Галапагосских островах, пришел к выводу, что все обитающие здесь вьюрки происходят от единого предка. Всего известно 15 видов птиц.
Ученые наблюдали, как между вьюрками произошла межвидовая гибридизация — скрещивание двух различных видов с появлением потомства. На остров Дафне попал самец вида Geospiza conirostris, характерного для других островов и сильно отличающегося от местных птиц. Он спаривался с двумя самками вида Geospiza fortis. Появившиеся птенцы оказались фертильными, то есть способными к размножению, что для гибридов является нетипичным.
У новых птиц набор издаваемых звуков отличается от вокализации G.fortis. Они также обладают клювом другой формы и размера и спариваются только с представителями своего вида.
В 2002 году из-за засухи погибли почти все птицы нового вида, кроме двух особей различного пола. Они произвели 26 потомков, из которых остались только девять. Родственные животные спаривались между собой, и в 2012 году их количество составило 23 особи. Гибриды были крупнее других видов, что дало птицам возможность освоить другие типы питания, снизив конкуренцию с другими видами вьюрков. Это повысило их шансы на выживание.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.