Боевики в Египте взорвали и расстреляли 155 человек

Жертвами террористической атаки на севере Синайского полуострова стали 155 человек, 80 получили ранения. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает Reuters.



По данным The Independent, большинство погибших — сотрудники правоохранительных органов, пришедшие на пятничную молитву в мечеть недалеко от города Ариш. Нападавшие забросали молящихся гранатами, а затем открыли огонь из пулеметов, размещенных на джипах.



Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.



11 сентября в результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на колонну сил безопасности в окрестностях Ариша погибли 18 полицейских. Боевики подорвали фугас и уничтожили три бронемашины. После этого между исламистами и полицейскими начался бой, в результате которого египетские силовики понесли потери.



1 июля сообщалось, что в результате одновременного нападения боевиков на пять блокпостов в провинции Северный Синай погибли 70 египетских военнослужащих. Ответственность за атаки взяла на себя действующая в провинции террористическая группировка «Вилайят Синай», которая связана с ИГ.