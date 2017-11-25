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Обвиняемый во взломе Yahoo уроженец Казахстана готов признать вину

Просмотров:187 Опубликовано: Сегодня, 11:32
Обвиняемый во взломе Yahoo уроженец Казахстана готов признать вину
Фото ©Instagram/Карим Баратов
Гражданин Канады Карим Баратов, который обвиняется в США в осуществлении кибератак на системы американской компании Yahoo, намерен признать на следующей неделе свою вину. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, 22-летний уроженец Казахстана Баратов готов пойти на сделку со следствием и признать вину во время судебных слушаний в Сан-Франциско (штат Калифорния) в следующий вторник.

Баратов прибыл из Казахстана в Канаду в 2007 году, через четыре года он получил гражданство этой страны. В марте текущего года он был арестован в Анкастере (провинция Онтарио). В тот же день власти США предъявили обвинения в совершении в 2014 году кибератак в отношении Yahoo Баратову и трем россиянам - двум сотрудникам ФСБ РФ и еще одному человеку, которого американская сторона также называет хакером. По данному делу был арестован только Баратов.

По утверждению Соединенных Штатов, он и другие обвиняемые взломали "по меньшей мере 500 миллионов учетных записей" Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность. В августе канадца экстрадировали в США. Изначально он не признавал в суде свою вину.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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saktau (Посетители) Сегодня, 13:53
Связался не с той компанией. А жаль ведь мог бы работать в силиконовой долине и быть мостом дружбы между США и Казахстаном, как Димаш полицейский из НьюЙорка
 
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G-F (Посетители) Сегодня, 13:52
Таких людей теряет наша страна. Умные ребята спешат покинуть страну и реализовывать свой талант за рубежом. Будущее за кибернетикой и светлые головы нам самим пригодятся,дело за малым удержать и заинтересовать. money
 
 

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