Обвиняемый во взломе Yahoo уроженец Казахстана готов признать вину

Гражданин Канады Карим Баратов, который обвиняется в США в осуществлении кибератак на системы американской компании Yahoo, намерен признать на следующей неделе свою вину. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, 22-летний уроженец Казахстана Баратов готов пойти на сделку со следствием и признать вину во время судебных слушаний в Сан-Франциско (штат Калифорния) в следующий вторник.
Баратов прибыл из Казахстана в Канаду в 2007 году, через четыре года он получил гражданство этой страны. В марте текущего года он был арестован в Анкастере (провинция Онтарио). В тот же день власти США предъявили обвинения в совершении в 2014 году кибератак в отношении Yahoo Баратову и трем россиянам - двум сотрудникам ФСБ РФ и еще одному человеку, которого американская сторона также называет хакером. По данному делу был арестован только Баратов.
По утверждению Соединенных Штатов, он и другие обвиняемые взломали "по меньшей мере 500 миллионов учетных записей" Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность. В августе канадца экстрадировали в США. Изначально он не признавал в суде свою вину.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.