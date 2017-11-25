Обвиняемый во взломе Yahoo уроженец Казахстана готов признать вину

Гражданин Канады Карим Баратов, который обвиняется в США в осуществлении кибератак на системы американской компании Yahoo, намерен признать на следующей неделе свою вину. Об этом сообщает агентство Reuters.



По данным агентства, 22-летний уроженец Казахстана Баратов готов пойти на сделку со следствием и признать вину во время судебных слушаний в Сан-Франциско (штат Калифорния) в следующий вторник.



Баратов прибыл из Казахстана в Канаду в 2007 году, через четыре года он получил гражданство этой страны. В марте текущего года он был арестован в Анкастере (провинция Онтарио). В тот же день власти США предъявили обвинения в совершении в 2014 году кибератак в отношении Yahoo Баратову и трем россиянам - двум сотрудникам ФСБ РФ и еще одному человеку, которого американская сторона также называет хакером. По данному делу был арестован только Баратов.



По утверждению Соединенных Штатов, он и другие обвиняемые взломали "по меньшей мере 500 миллионов учетных записей" Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность. В августе канадца экстрадировали в США. Изначально он не признавал в суде свою вину.