Четверо агитировавших в поддержку ИГИЛ (ДАИШ) задержаны КНБ РК в Актобе

По подозрению в агитации в поддержку международной террористической организации ИГИЛ (ДАИШ)* в Актобе задержаны четыре человека, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ Казахстана.



"24 ноября силами КНБ с привлечением органов внутренних дел в рамках уголовного дела, заведенного по факту пропаганды терроризма, произведено задержание четырех жителей Актобе. В ходе обысков изъяты обрез охотничьего ружья, патроны к нему, травматический и газовый пистолеты, изготовленные кустарным способом ножи, литература и электронные носители информации с деструктивным религиозным содержанием", - сообщили в пресс-службе КНБ.



Все задержанные "подозреваются в организации регулярных сборов, в ходе которых верующих агитировали в поддержку ИГИЛ (ДАИШ)".



Следственные мероприятия продолжаются.



Напомним, 16 ноября спецоперацию по задержанию подозреваемых в пропаганде терроризма сотрудники КНБ провели и в Южно-Казахстанской области. Тогда были задержаны 11 человек.



*ИГИЛ (ДАИШ) - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Республики Казахстан.

