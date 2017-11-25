Жансая Абдумалик стала чемпионкой мира по шахматам до 20 лет

Казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер среди женщин, мужской международный мастер, 17-летняя Жансая Абдумалик стала чемпионкой мира по шахматам среди юниоров до 20 лет, сообщают Vesti.kz.По итогам 11-ти туров Абдумалик, одержав девять побед, сыграв одну партию вничью и одну проиграв, набрала 9,5 балла и заняла первое место. Причем в 11-м туре Жансая встречалась с другим лидером - Дженнифер Ю из США, и одержала победу. Благодаря этому она стала недосягаемой для соперниц.В первом туре Абдумалик взяла верх над своей соотечественницей - 13-летней Назерке Нургали, которая в этом году стала серебряной призеркой чемпионата мира по шахматам среди школьников. Во втором туре была обыграна Сирануш Гукасян из Армении, в третьем - Р. Вайшали из Индии. В четвертом туре казахстанка сыграла вничью с украинкой Юлией Осьмак, а затем одержала еще три победы над Номин-Эрдене Даваадемберель (Монголия), экс-казахстанкой Бибисарой Асаубаевой (Россия) и Нино Хомерики (Грузия).Свое единственное поражение на чемпионате мира до 20 лет Абдумалик потерпела в восьмом туре от россиянки Анастасии Парамзиной. А затем в девятом туре обыграла Гульрухбегим Тохиржонову из Узбекистана, а в десятом - Ставрула Цолакиду из Греции.Отметим, что чемпионат мира среди юношей и девушек до 20 лет прошел с 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио. В данном турнире принимали участие лучшие шахматисты планеты в указанной возрастной категории.Жансая Абдумалик - казахстанская шахматистка, четырехкратная чемпионка мира среди девочек, международный мастер среди мужчин и гроссмейстер среди женщин. По итогам 2013 года признана азиатской федерацией ФИДЕ лучшей шахматисткой Азии (до 20 лет). Действующий рейтинг ФИДЕ Жансаи Абдумалик - 2428. На данный момент Жансая занимает 40-ю строчку в мире в Top 100 Women November 2017.