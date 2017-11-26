Легендарный футболист Диего Марадона просит арестовать свою дочь

Диего Марадона добивается превентивного заключения в отношении своей дочери Джаннины. Футболист подозревает, что любимое чадо преступным путем помогло своей матери вывести со счетов порядка 80 миллиона песо (около четырех миллионов евро), передает Today.kz со ссылкой на "Вести".



"Джаннина летела в Уругвай, что она там делала? Мы доказали, чем она занималась, и теперь для нее нет другого выхода кроме предварительного заключения. У нее нет счетов или активов, это было отмывание денег. Марадона хочет добиться справедливости, он не может прекратить расследование, потому что делом уже занимаются прокурор и судья", — сказал адвокат футболиста, которого цитирует аргентинское издание Clarin.



Защитник интересов Марадоны добавил, что у бывшей жены игрока в начале ее мошенничества было больше денег на счету, чем у самого футболиста.



"Это было настоящее мародерство, но она допустила ошибку, когда отмывала деньги", — добавил адвокат.



Также стало известно, что известный аргентинец подает в суд и на вторую дочь - Далму.

