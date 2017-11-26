Казахстан увеличит объем поставок газа в Россию

В 2018 году Казахстан увеличит объем экспорта газа в Россию, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансГаз". На переговорах в Алматы компании "КазМунайГаз", "Газпром", "Газпром экспорт" и "КазТрансГаз" согласовали и подписали протокол по вопросам сотрудничества в газовой отрасли на следующий год.



Документ подписали исполнительный вице-президент по транспортировке и маркетингу газа АО НК "КазМунайГаз" Кайрат Шарипбаев и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев.



"Достигнутые соглашения предусматривают партнерские отношения и сотрудничество в сферах переработки, поставок на внутренний рынок, экспорта и транзита газа. Кроме этого, протокол предусматривает увеличение объемов экспорта в направлении Российской Федерации по сравнению с предыдущими годами", - сообщили в пресс-службе.



Отметим, что к 2020 году уровень газификации в Алматинской области составит 45 процентов. Пять районов региона и город Капшагай будут газифицированы полностью.

