Умер поэт Музафар Алимбаев

Ушел из жизни казахстанский поэт Музафар Алимбаев, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Писатель скончался на 94-м году жизни.



Казахский поэт, литературовед, переводчик, детский писатель Музафар Алимбаев родился 29 октября в 1923 году в ауле Маралды Щербактинского района Павлодарской области.



Музафар Алимбаев - народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР, заслуженный деятель культуры Казахской ССР.



В 1948-1958 годах работал заведующим отделом журнала "Пионер", заведующим отделом и заместителем главного редактора газеты "Казак әдибиет". В 1958-1986 годах - главный редактор журнала "Балдырган".



Свой поэтический путь начал в 1939 году. Первая книга стихов "Песни о Караганде" вышла в 1952 году. В последующие годы были изданы поэтические сборники "Моему сопернику" (1954), "Выше-выше" (1955), "Лирика" (1958), "Подснежник" (1959), "На лоне Алатау", "Мой Казахстан" (оба - 1960), "Урак-неумейка" (1962), "Пути песни" (1964), "Шепот сердца" (1967), "Вечный огонь" (1969), "Дивная пора - детство" (1973), "Аксерек и Коксерек" (1977), "Хозяйка воздушных дорог" (1983 (за эту книгу Алимбаев удостоен Государственной премии Казахской ССР) и другие.



Заметный вклад Музафар Алимбаев внёс в казахскую детскую литературу. Кроме художественных произведений, ему принадлежат книги: "Мысли о воспитании детей" (1972), "Народ - воспитатель" (1977), "Из дневника сердца" (1980), в которых рассмотрены проблемы нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. На многие стихи поэта сложены песни.



Алимбаев перевел на казахский язык пословицы и поговорки многих народов мира, которые вошли в книгу "666 пословиц и поговорок".