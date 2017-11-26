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Умер поэт Музафар Алимбаев

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 18:08
Умер поэт Музафар Алимбаев
Фото из открытых источников
Ушел из жизни казахстанский поэт Музафар Алимбаев, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Писатель скончался на 94-м году жизни.

Казахский поэт, литературовед, переводчик, детский писатель Музафар Алимбаев родился 29 октября в 1923 году в ауле Маралды Щербактинского района Павлодарской области.

Музафар Алимбаев - народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР, заслуженный деятель культуры Казахской ССР.

В 1948-1958 годах работал заведующим отделом журнала "Пионер", заведующим отделом и заместителем главного редактора газеты "Казак әдибиет". В 1958-1986 годах - главный редактор журнала "Балдырган".

Свой поэтический путь начал в 1939 году. Первая книга стихов "Песни о Караганде" вышла в 1952 году. В последующие годы были изданы поэтические сборники "Моему сопернику" (1954), "Выше-выше" (1955), "Лирика" (1958), "Подснежник" (1959), "На лоне Алатау", "Мой Казахстан" (оба - 1960), "Урак-неумейка" (1962), "Пути песни" (1964), "Шепот сердца" (1967), "Вечный огонь" (1969), "Дивная пора - детство" (1973), "Аксерек и Коксерек" (1977), "Хозяйка воздушных дорог" (1983 (за эту книгу Алимбаев удостоен Государственной премии Казахской ССР) и другие.

Заметный вклад Музафар Алимбаев внёс в казахскую детскую литературу. Кроме художественных произведений, ему принадлежат книги: "Мысли о воспитании детей" (1972), "Народ - воспитатель" (1977), "Из дневника сердца" (1980), в которых рассмотрены проблемы нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. На многие стихи поэта сложены песни.

Алимбаев перевел на казахский язык пословицы и поговорки многих народов мира, которые вошли в книгу "666 пословиц и поговорок".
Источник: Today.kz
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