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Ношение бейджей предложили сделать обязательным для госслужащих Казахстана

Просмотров:58 Опубликовано: Сегодня, 18:12
Ношение бейджей предложили сделать обязательным для госслужащих Казахстана
Фото с сайта master-print.kz
Ношение бейджей предложили сделать обязательным для госслужащих Казахстана. Такое предложение прозвучало во время экспертной встречи заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева с учредителями и членами попечительского совета Тransparency Казахстан в Алматы, передает Tengrinews.kz.

Заместитель председателя Агентства отметил, что благодаря инициативам Главы государства и участию общественных организаций, бизнес-сообщества и поддержке граждан, Казахстан сделал существенные шаги по снижению уровня коррупции. Шпекбаев также сообщил, что Казахстан сегодня внедряет международные стандарты антикоррупционной политики и готов активно развивать эту работу. Учредители попечительского совета, в свою очередь, указали на то, что ими последовательно отстаивалась необходимость создания специального органа по противодействию коррупции у нас в стране. Создание Агентства стало ярким сигналом того, что Казахстан нацелен проводить системную и комплексную антикоррупционную политику.

Кроме того, по словам учредителей попечительского совета, стратегии и взгляды Тransparency Казахстан совпадают с позициями уполномоченного органа. Агентство является открытым и транспарентным государственным органом, объединяющим усилия государства, общества и бизнеса в противодействии коррупции, а также их постоянным стратегическим партнером, сотрудничество с которым в последние годы заметно активизировалось.

На встрече прозвучал ряд предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности государственного аппарата. К примеру, члены попечительского совета считают, что внедрение для работников государственных органов обязательного использования бейджей (личных карточек, содержащих сведения и личное фото носителя) заметно повысит их ответственность. Помимо этого, экспертами отмечена важность повышения прозрачности процедур исполнения приговоров в части конфискации имущества и возврата средств, выведенных преступным путем за рубеж. В ходе дискуссии также затронуты вопросы повышения квалификации сотрудников судебных и правоохранительных органов.

Участники встречи акцентировали внимание на необходимости скорейшего внедрения процедур декларирования расходов государственных служащих с соотношением их доходов, активов и имущества. По итогам встречи запланированы мероприятия, направленные на внедрение озвученных рекомендаций, а также сторонами принято решение проводить двухсторонние встречи на постоянной основе с рассмотрением результатов деятельности Агентства.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 18:23
Казахстан сделал существенные шаги по снижению уровня коррупции.
Чтобы снизить коррупцию надо чтоб слуг народа выбирал народ, а не с Орды назначались.Тогда и ответ он перед народом держать будет, а не перед Ордой..
 
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  • Тихо
 Куратор (Посетители) Сегодня, 18:19
Казахстан сделал существенные шаги по снижению уровня коррупции. Шпекбаев также сообщил, что Казахстан сегодня внедряет международные стандарты антикоррупционной политики и готов активно развивать эту работу.

Просто введите высшую меру за коррупционные преступления, клоуны.
 
 

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