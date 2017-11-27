После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы

Министр энергетики Канат Бозумбаев поручил проверить казахстанско-российские приграничные территории на наличие рутения-106, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Я на выходных прочитал выступление Ксении Собчак. (...) Попросил справки у "Казгидромета" и Национального ядерного центра РК. Если говорить в целом, "Казгидромет" занимается измерением гамма-фона, то есть мощности экспозиционной дозы на территории РК. Эти исследования по гамма-фону в сентябре проводились ежедневно на 85 метеорологических станциях Астаны и Алматы и в 14 областях республики, в том числе в Костанайской области, которая граничит с Челябинской областью (России - прим. автора). В среднем значение радиационного фона, гамма-фона за сентябрь в населенных пунктах находились в пределах 0,08 или 0,21 микрозиверт в час. По областям - в пределах 0,11-0,16. Чтобы понятно было, норма - 0,57. И мы никакого загрязнения с этой точки зрения не наблюдаем", - заявил министр на брифинге в СЦК.



Бозумбаев объяснил, что рутений - это радионуклид искусственного происхождения, продукт, который получается при работе АЭС, при работе исследовательских реакторов. Его получают для медицинских целей. Радионуклид в офтальмологии используют, чтобы проверить сетчатку глаза и так далее.



"В Казахстане мы такой продукт не получаем, с ним мы не работали и к всплеску мы не имели отношения. Тем не менее я дал поручение сегодня еще раз изучить прилегающие территории, граничащие с Российской Федерацией, на наличие рутения-106", - сообщил министр.



Кроме того, по словам министра, Национальный ядерный центр выявил, что с 13 сентября по 6 октября на объекте "Байкал" было зафиксировано наличие радионуклидов рутения-106 в воздухе в концентрации в сотни тысяч раз меньше допустимого объема активности радионуклида для населения.



"До конца октября последующие наблюдения присутствия рутения-106 в воздушной среде не выявили. В это же время рутения-106 в Румынии было в 30 раз больше, чем у нас. В Италии - в 80, в Украине - в 100, в Словении - в 100, в Польше - в 400 раз", - сравнил министр.



Напомним, Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента России, заявила, что в Челябинске (город, расположенный примерно в 150 километрах от границы с Казахстаном - прим.) происходит "рутениевая катастрофа", сравнимая с Чернобылем.

