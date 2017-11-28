Девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США

Девушка с синдромом Дауна впервые выиграла в США конкурс красоты. 22-летняя американка Микайла Холмгрен завоевала титул «Мисс Миннесота», сообщает Metro во вторник, 28 ноября.
Отмечается, что Холмгрен не первый раз участвует в конкурсе красоты, однако до этого она выступала на мероприятиях, организованных только для девушек с ограниченными возможностями.
Судьи объяснили, что присудили девушке победу за ее улыбку и танец — Микайла занимается танцами с шести лет. Исполнительный директор конкурса Дениз Уоллис осталась довольна решением судей. «Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы», — сказала она.
В понедельник, 27 ноября, было объявлено имя «Мисс Вселенной-2017». Ей стала представительница Южноафриканской Республики 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс. Девушка планирует бороться с эпидемией СПИДа в своей стране и открыть курсы самообороны для женщин, над программой которых она уже работала. Кроме того, Нель-Питерс намерена добиваться равных зарплат для мужчин и женщин.
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